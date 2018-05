Argentina: ¿Qué precios subieron con gobierno de Macri?

- / -

PEAJES: Quienes no utilizan el transporte público no están exentos de los aumentos. Los peajes, que son privados, se encarecieron el doble que los servicios de transporte urbano: un 455% desde 2015, según la Undav. Y los dueños de autos no solo se quejan por esto, sino porque esos aumentos no se han visto reflejados en mejoras viales. (Foto: Getty Images)