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Resumen

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Desde 2005, Messi marcó a todos los grandes de Inglaterra: Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool y Tottenham. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Desde 2005, Messi marcó a todos los grandes de Inglaterra: Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool y Tottenham. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
/ ODD ANDERSEN
Por Grupo GDA

Lionel Messi buscará jugar su tercera final en una Copa del Mundo este miércoles cuando enfrente a Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026, tras vencer a Suiza por 3 a 1 en el tiempo extra, informó La Nación de Argentina.

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