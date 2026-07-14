Lionel Messi buscará jugar su tercera final en una Copa del Mundo este miércoles cuando enfrente a Inglaterra por el pase a la final del Mundial 2026, tras vencer a Suiza por 3 a 1 en el tiempo extra, informó La Nación de Argentina.

“Jugué contra todos menos contra Inglaterra y es especial porque es una selección grande, una potencia y siempre es lindo jugar contra una selección así, más en una semifinal de un Mundial”, señaló Messi luego de la victoria del último sábado en Kansas City.

Si bien será la primera vez que el capitán de la Selección Argentina se enfrente al cuadro inglés, varios clubes de la Premier League coqueteaban con el ‘10’ en cada mercado de pases para tenerlo en sus filas.

Según reconoció el histórico DT francés Arsène Wenger, Arsenal sedujo al entonces juvenil de 15 años junto a otras joyas de la cantera catalana. “Quisimos traer a (Cesc) Fàbregas, (Gerard) Piqué y a Messi, pero al final sólo vino el primero. Era una época en la que jugaban todos juntos en el Barcelona, pero, al final, Messi estaba cómodo allí”, indicó.

En 2014 también existió la posibilidad de que Lionel Messi se mude a Londres. Según se conoció, José Mourinho había convencido al argentino para jugar en el Chelsea. Se hablaba que el club de la capital inglesa estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de su contrato, que en ese momento era de 250 millones de euros.

En 2008, otro equipo inglés puso la mira y los millones para intentar llevar a Messi. Durante casi una década el Manchester City, propiedad de la familia real de Abu Dabi, hizo varios intentos por llevarse a Messi a la Premier.

Antes de disputarse el Mundial de Rusia 2018, el presidente del City, Khaldoon al Mubarak, confesó que le ofreció al argentino ganar tres veces más. En los recesos estivales de 2016 y 2017 la posibilidad estuvo más cerca que nunca. Incluso trascendió que hubo varias reuniones entre los árabes dueños de los Citizens y Jorge Messi.

Si bien no llegó a jugar por ningún equipo de la Premier League, el rosarino arrastra una estadística asombrosa contra estos equipos. En su época del Barcelona jugó 34 partidos por la Champions League ante clubes ingleses. Desde 2005 les marcó a todos los grandes de Inglaterra: Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool y Tottenham. En total , fueron 26 goles y actuaciones memorables, como la vez que le marcó cuatro goles al Arsenal por los cuartos de final en la temporada 2010.