Las autoridades estadounidenses están examinando el colapso de Silicon Valley Bank en busca de conducta indebida por parte de los directivos, incluso si las ventas de acciones por parte de los ejecutivos violaron las reglas de negociación, dijo una persona familiarizada con el asunto. La investigación fue reportada por primera vez por el Wall Street Journal.

Las investigaciones, que se encuentran en etapas iniciales, están a cargo de los fiscales de la sección de fraude del Departamento de Justicia para el Distrito Norte de California y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, dijo la persona, quien pidió no ser identificada porque la investigación no ha sido revelada públicamente. Hasta ahora, nadie en el banco ha sido acusado de irregularidades y la investigación podría terminar sin que se presenten cargos.

Según The New York Times, el ex presidente ejecutivo de Silicon Valley Bank, Gregory Becker, no pudo ser contactado para hacer comentarios. Los abogados de Sullivan & Cromwell, firma que trabaja en el tema legal del banco tampoco respondieron solicitudes para comentar el asunto.

El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos declinaron comentar.

El domingo por la noche, el presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo que la agencia está “particularmente enfocada en monitorear la estabilidad del mercado e identificar y enjuiciar cualquier forma de mala conducta” que pueda dañar a inversionistas o mercados, sin nombrar ninguna compañía específica.