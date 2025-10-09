De acuerdo con el reciente estudio de Visa Consulting & Analytics (VCA), la histórica residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, realizado del 11 de julio al 20 de septiembre de 2025, generó un aumento en el atractivo turístico de dicho país, además de un crecimiento en el consumo de dos dígitos y potenció a los negocios locales durante una temporada de viajes que es relativamente lenta.

“Nuestro análisis muestra que la residencia de Bad Bunny no solo atrajo a aficionados, sino que también generó beneficios económicos tangibles para los sectores de turismo, hospitalidad y pequeñas empresas de Puerto Rico”, dijo Javier Vázquez, líder regional de Visa Consulting & Analytics para América Latina y el Caribe.

La residencia de Bad Bunny incrementó significativamente el atractivo de Puerto Rico como destino turístico, incluso durante la temporada de huracanes. Los visitantes provenientes de Estados Unidos lideraron los viajes a Puerto Rico, seguidos por visitantes de República Dominicana y España.

El informe reveló que el gasto por parte de tarjetahabientes internacionales Visa en San Juan aumentó más de 35% interanual, siendo los nacionales de estos tres países los que más gastaron.

Los segmentos relacionados con el turismo en San Juan fueron los más beneficiados. El sector de comida rápida lideró el aumento en el gasto, mientras que el segmento de alimentos experimentó un incremento de 75%, y alojamiento y ropa registraron cada uno un aumento de más de 30% durante las fechas de los conciertos analizados, todos comparados con el mismo período en 2024.

El día de mayor gasto registrado en San Juan durante el verano fue el 1 de agosto, el primer día en que la residencia abrió sus puertas a visitantes internacionales. La actividad de gasto ese día fue un 50% superior al promedio habitual de la temporada.

Asimismo, las transacciones sin contacto realizadas por tarjetahabientes locales e internacionales Visa en San Juan aumentaron un 70% durante la residencia, reflejando el progreso de la isla en la adopción de tecnologías de pago modernas.

“La música es un catalizador para la conexión entre personas, y esta residencia ha demostrado que también es un poderoso motor de crecimiento económico sostenido y de turismo global”, dijo Luciana Resende Lotze, líder de Marketing de Visa para América Latina y el Caribe.