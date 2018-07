El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo que los principales riesgos para el crecimiento económico en el área de la moneda única están ligados a la "amenaza" de un mayor proteccionismo, e instó a la Unión Europea (UE) a mantenerse unida y apoyar el comercio global.

En su comparecencia semestral ante la comisión de Economía de la Eurocámara, el jefe del BCE señaló que "las incertidumbres relacionadas con factores globales", en particular el proteccionismo, "se han hecho más prominentes", si bien los riesgos para el crecimiento de la eurozona "siguen en general equilibrados".

La institución prevé que el crecimiento en el área de la moneda única sea del 2.1 % en 2018 y se modere hasta el 1.9 % en 2019 y el 1.7 % en 2020.

Frente a la incertidumbre en el exterior, Draghi llamó a la UE a mantenerse "fuerte y unida" y a apoyar el "multilateralismo y el comercio global", pero advirtió de que para tener "éxito fuera", la UE necesita "instituciones fuertes".

La advertencia llega en un momento de incipiente guerra comercial por la imposición de aranceles al acero y aluminio europeos por parte de Estados Unidos, que ha llevado a Bruselas a responder con sus propios aranceles y recurrir ante la Organización Mundial del Comercio.

La intervención de Draghi ante la Eurocámara fue además la primera después de que el Consejo de Gobierno del BCE decidiera el 14 de junio poner fin a sus compras de deuda a finales de este año y reducirlas a partir de octubre a 15,000 millones de euros mensuales.

Sin embargo, establecieron que los tipos de interés seguirán en sus niveles actuales al menos hasta el verano de 2019.

Draghi defendió estas decisiones y subrayó que el BCE "tiene confianza" en que la inflación convergerá hacia el objetivo de lograr un nivel por debajo pero próximo al 2 % a medio plazo y de forma sostenida aún cuando reduzca de forma gradual las compras.

"Pensamos que la economía es suficientemente fuerte para continuar la expansión aun cuando el programa de compra de activos haya reducido su importancia", dijo Draghi, quien incidió en que mantienen su compromiso de reinvertir el principal de los bonos que vayan venciendo por un extenso periodo de tiempo tras el fin de las adquisiciones.

Draghi pidió también que el cortafuegos para el Fondo Único de Resolución bancaria "esté operativo cuanto antes" y defendió la creación de un mecanismo que permita estabilizar la economía de la eurozona, sin pronunciarse sobre qué forma debería tomar.

En otro orden de cosas, a preguntas de los parlamentarios, Draghi reiteró que la institución no ve actualmente riesgo de "burbujas" en el sector inmobiliario y cree que las monedas virtuales no generan "mucho riesgo" para la estabilidad financiera porque la exposición de los bancos de la eurozona a las mismas "no es relevante".



Fuente: EFE