El grupo bancario y asegurador francés Crédit Mutuel Arkéa, una de las entidades afiliadas a Crédit Mutuel, sufrió un ataque en el que se lograron piratear unos 118 millones de euros y convertirlos en criptomonedas.

El incidente ya está “controlado” y no conlleva “ninguna consecuencia financiera” para sus clientes, según aseguraron este miércoles fuentes del banco a la cadena pública Franceinfo, al confirmar una información avanzada por el diario Le Télégramme.

KillSec es un grupo internacional de ciberdelincuencia dedicado a ataques de ransomware y extorsión digital que fue desarticulado en una operación policial internacional a finales de 2026. (Imagen referencial: Boitumelo) / Unsplash

Como medida de precaución se suspendieron algunas operaciones y esta mañana la aplicación de la entidad bancaria, que tiene su sede en la Bretaña francesa y gestiona filiales como el banco en línea Fortuneo, no estaba funcionando para los clientes.

Se trata, según la prensa gala, de la primera vez que un banco tradicional en Francia es pirateado de esta manera.

"Los ataques informáticos no tienen fronteras. Francia debe poder defenderse mejor con sus aliados, en primer lugar dentro de la Unión Europea y de la OTAN", destacó el Ministerio de Defensa, que quiere implicar también a las empresas del sector.

Este ataque ha ocurrido poco más de una semana después de que unos piratas informáticos (a los que las autoridades estadounidenses vinculan con Corea del Norte) consiguieran robar unos 6.340 millones de dólares en criptomonedas en la popular plataforma Binance.

VIDEO RECOMENDADO