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Resumen

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Se trata, según la prensa gala, de la primera vez que un banco tradicional en Francia es pirateado de esta manera. (Photo by Romain Doucelin / Hans Lucas via AFP)
Se trata, según la prensa gala, de la primera vez que un banco tradicional en Francia es pirateado de esta manera. (Photo by Romain Doucelin / Hans Lucas via AFP)
/ ROMAIN DOUCELIN
Por Agencia EFE

El grupo bancario y asegurador francés Crédit Mutuel Arkéa, una de las entidades afiliadas a Crédit Mutuel, sufrió un ataque en el que se lograron piratear unos 118 millones de euros y convertirlos en criptomonedas.

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