Banco Mundial corregirá sus ránkings por metodología injusta

El economista jefe del Banco Mundial (BM), Paul Romer, reconoció que los cambios en la metodología usada en el ránking "Doing Business" en los últimos años ha sido "injusta y engañosa". Por ello, la organización corregirá y recalculará las posiciones de su informe de competitividad de por lo menos los últimos cuatro años.

En una entrevista con The Wall Street Journal, el economista señaló que los cambios en la metodología tenían la apariencia de responder a motivos políticos. Las correcciones que el BM realizará estarán enfocadas en los resultados de Chile, país que ha sido penalizado drásticamente durante el último gobierno de la socialista Michelle Bachelet.

Según un análisis preliminar realizado por Romer, la caída de Chile en los ránkings de los últimos cuatro años fueron impulsados casi totalmente por la adición de nuevas métricas al índice y no por cambios en su entorno comercial.

"Quiero hacer una disculpa personal a Chile y a cualquier otro país en el que transmitimos una impresión equivocada", dijo el jefe del BM al medio estadounidense. También resaltó que los problemas con el informe fueron "mi culpa porque no hicimos las cosas suficientemente claras".

Doing Business es uno de los informes más representativos del BM que mide la competividad empresarial a nivel mundial. Desde el 2006, las posiciones de Chile en el ránking han variado entre el puesto 25 y 57. Durante los dos periodos de Bachelet los resultado de Chile se deterioraron; mientras que estos escalaron bajo el mandato del conservador Sebastián Piñera.

"En base a las cosas que estábamos midiendo antes, las condiciones comerciales no empeoraron en Chile bajo la administración de Bachelet", dijo Romer. "No hice suficiente diligencia debida y más tarde me di cuenta de que no tenía confianza en la integridad" de los datos del informe, añadió.

EL RESPONSABLE DEL INFORME

El chileno Augusto López-Claros es el exdirector de Indicadores Globales y Análisis del Banco Mundial —departamento responsable del informe Doing Business, entre otros estudios—, quien no dio declaraciones a The Wall Street Journal.

Actualmente está de licencia del Banco Mundial, mientras se desempeñaba como investigador principal en la Universidad de Georgetown.

De acuerdo a su página web, antes fue economista jefe y director del Programa de Competitividad Global en el Foro Económico Mundial (FMI) en Ginebra, desde el 2003. También fue editor del Global Competitiveness Report (Reporte de Competitivad Global), la publicación principal del fórum, así como otros estudios económicos regionales.



CHILE RESPONDE

Frente a esta situación, la aún presidenta de Chile, Michelle Bachelet mostró su preocupación por haber perjudicado las posiciones de Chile en el ránking, además del deterioro del prestigio internacional del Banco Mundial.

Muy preocupante lo ocurrido con el ranking de competitividad del Banco Mundial. Más allá del impacto negativo en la ubicación de Chile, la alteración daña la credibilidad de una institución que debe contar con la confianza de la comunidad internacional. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 13 de enero de 2018

De otro lado, el ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, calificó de "inmoralidad pocas veces vista" el cambio de la metodología usada en el ránking del BM que perjudicó a Chile, según informó La Tercera.

"[La data usada en el ránking] habría sido manipulada por el economista a cargo de su construcción (Augusto Lopez-Claro), de manera de hacer ver un deterioro económico durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, con intenciones básicamente políticas”, concluyó el ministro al diario chileno.

Lea más noticias de Economía en...