“Es desafortunado que Paul Romer, en una entrevista con The Wall Street Journal, haya cuestionado el ranking Doing Business, en particular para Chile. Ésa no es la visión de la administración del Banco Mundial”, aseguró la CEO del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, en una carta enviada al ministro de Hacienda chileno, Nicolás Eyzaguirre.

Este es el último capítulo en la controversia desatada luego de que el economista jefe de la entidad afirmara que las medidas del ránking se habrían modificado por temas políticos para perjudicar a Chile, durante el gobierno de Michelle Bachelet.

“Tenemos plena confianza en la integridad de las investigaciones del Banco Mundial, y estamos confidentes en la metodología y los ránkings del reporte Doing Business”, agrega la CEO.

La misiva continúa señalando que “entendemos que sus declaraciones son molestas para Chile, y haremos todo lo que podamos para darles seguridad a nuestros muchos clientes y socios que confían en la calidad y relevancia de nuestras investigaciones”.

Además, agrega que una entidad confirmará de forma independiente que la metodología del Doing Business fuera apropiadamente aplicada en determinar el ránking de Chile.

Junto con ello, la carta destaca que en el caso específico de Chile, la distancia absoluta a la frontera -la medida que da origen al ránking- ha mejorado en las últimas ediciones, y que “si la metodología hubiese permanecido sin cambios, el ránking de Chile habría evolucionado en una tendencia similar que bajo la nueva metodología”.

CRÍTICAS A ROMER

Georgieva también asegura que el proceso de cambio de la metodología fue previo a la llegada de Romer al Banco Mundial, en octubre de 2016, por lo que el economista no habría tenido la oportunidad de familiarizarse con el riguroso proceso que se hizo para mejorar la metodología del reporte.

“No tenemos ninguna evidencia para apoyar la noción de que la metodología se haya alterado para desfavorecer a Chile o que cualquiera de los cambios metodológicos hayan sido ejecutados por cualquier otra razón que motivos técnicos y con el objetivo de mejorar la calidad del reporte”, señala la carta.



“Estamos confiados de que podremos clarificar este tema no sólo para su satisfacción, sino también para la de todos nuestros clientes y estados miembros”, subraya la carta.

