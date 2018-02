Bill Gates: ''Yo debería pagar más impuestos''

El magnate estadounidense Bill Gates dijo que al igual que todos los más ricos de Estados Unidos, debería pagar más impuestos y consideró "regresiva" la reforma fiscal del presidente Donald Trump .

" Yo debería pagar más impuestos", dijo Bill Gates al red CNN. "Yo pagué más impuestos, más de US$10.000 millones, que cualquier otra persona; pero el gobierno debería exigirle a la gente de mi posición pagar impuestos significativamente más altos", añadió.

El segundo hombre más rico del mundo detrás del fundador de Amazon Jeff Bezos , Bill Gates tiene una fortuna de unos 90.000 millones de dólares y una parte la destinó a causas humanitarias e investigaciones médicas.

Gates no escatimó palabras para criticar la reforma fiscal sancionada en Estados Unidos con rebajas de impuestos a empresas y personas. "Esa no es una ley fiscal progresista. Es una ley regresiva", dijo.



Sostuvo que, al contrario de lo que dice el gobierno, la ley no beneficiará a los trabajadores y a la clase media sino que, en cambio, favorecerá a los más adinerados.



"Los más ricos tienden a conseguir beneficios dramáticamente mayores que la que clase media o los pobre y entonces eso va en contra de la tendencia general que uno quisiera ver para la que la red de seguridad social se torne más mas fuerte y que los que estén en lo más alto paguen más impuestos", dijo Bill Gates.

