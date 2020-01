La fabricante de aviones estadounidense Boeing parece no terminar de atravesar su periodo de crisis tras otro fatal accidente con uno de sus modelos. El año pasado, la empresa de aeronaves había suspendido la producción de su modelo más vendido, el 737 MAX-8, a consecuencia de dos mortales accidentes donde murieron 346 personas a bordo en menos de 6 meses.

Boeing se ha visto sumida desde mediados de marzo del 2019 en la peor crisis de su historia, lo que provocó el despido a fines de diciembre de su director ejecutivo Dennis Muilenburg y despertó muchas críticas a su política.

►Cómo es el Boeing 737-800 NG, el avión de Ukraine International que se estrelló en Irán

►Un avión Boeing 737 de Ukraine International se estrella en Irán con 176 personas a bordo | FOTOS | VIDEO

Ahora, Boeing enfrenta un agravamiento de su crisis interna por el mortal final en otro de sus modelos, el 737-800 NG que volaba la línea Ukraine International de Teherán a Kiev.

“Este accidente llega en un mal momento para Boeing”, señaló a AFP Michel Merluzeau, experto de Air Insight Research. “La confianza y la percepción pública están en un punto bajo”, explicó.

A partir del accidente en Teherán, hoy miércoles 8 de enero, en Wall Street, la acción de Boeing terminó la sesión con una caída del 1,8%.

¿QUÉ PASÓ CON UKRAINE AIRLINES?

El avión 737-800 NG de la aerolínea Ukraine International se estrelló el miércoles 8 de enero, minutos después de que despegara del aeropuerto de Teherán, rumbo a Kiev. No hubo sobrevivientes, fallecieron las 176 personas a bordo.

Irán descarta entregar las cajas negras de avión accidentado a EE.UU. Foto: AFP

Entre las víctimas había 82 iraníes, 63 canadienses y 11 ucranianos -dos pasajeros y los nueve trabajadores-, explicó el ministro de Exteriores de Ucrania, Vadim Prystaiko. En el siniestro fallecieron además 10 ciudadanos suecos, cuatro afganos, tres alemanes y otros tres británicos.

Se sabe que cuando el vuelo alcanzó la altura de 8.000 pies (2.400 metros) desapareció del radar, repentinamente dejó de transmitir sus datos.

Si bien Merluzeau opina que “las apariencias no son favorables para Boeing”, Richard Aboulafia, del Grupo Teal, considera que “la declaración del portavoz del aeropuerto de Teherán afirmando que el accidente se debió a ‘dificultades técnicas’ no es creíble porque los investigadores no inspeccionaron las cajas negras ni las comunicaciones del piloto”, reportó AFP.

Las investigaciones han implicado al software que controla y abandona el sistema automático MCAS. El fabricante del avión está trabajando en una medida correctiva para obtener el levantamiento de la prohibición de vuelo en este avión, que constituye más de dos tercios de su lista de pedidos.

Este proceso está empañado por tensiones con la Agencia Federal de Aviación (FAA) que ha detectado problemas adicionales: uno con el sistema de control de vuelo y otro, más recientemente, con el cableado eléctrico. Esta falla también afecta al 737 NG.

FLOTA CON EL MODELO 737-800 NG

Según BBC , aerolíneas como Ryanair, American Airlines o la española Air Europa, con múltiples rutas a Latinoamérica, la brasileña GOL, y Aeroméxico, tienen entre su flota a este modelo, según los datos de sus páginas web.

El avión de la Ukraine International Airlines llevaba 176 personas. (Foto: Getty Images, via BBC Mundo)

El 737-800 empezó a venderse en 1994 como parte de la línea 737 Next Generation (737 NG) y es un avión de pasillo único que puede transportar hasta 189 pasajeros, informa la cadena de noticias británica BBC. Asimismo, su sustituto natural hubiera sido el modelo 737 MAX.

La BBC comentó que recientemente, algunos aviones Boeing 737-800 habían tenido fallas de seguridad y que el problema está en los ensamblajes de rieles de los listones de borde delantero, una superficie de control aerodinámico que se extiende desde la parte frontal del ala.

ACCIDENTES DEL 737 MAX-8 Y SU POST SUSPENSIÓN

Los problemas para la compañía fabricante de aeronaves Boeing surgieron en un contexto ya complicado par la firma. Según informó The New York Times el 6 de enero, previo al accidente más reciente, la compañía ha encontrado nuevos riesgos para la seguridad de los aviones 737 MAX-8 que siguen suspendidos de volar después de dos accidentes mortales; uno en Etiopía y otro en Indonesia donde murieron 376 personas el año pasado.

Como se recuerda, las tragedias del Boeing 737 MAX-8 se produjeron por un software que no funcionaba correctamente y que provocaba que el avión cayese en picada si el piloto no reaccionaba instantáneamente. Boeing dijo haber averiguado dónde se encuentra el problema y haberlo corregido.

737 MAX-8 de Boeing

Según The New York Times, Boeing continúa encontrando nuevas fallas en su modelo 737 Max-8; uno de ellos fue un problema con dos manojos de cables muy cercanos en la cola del avión, que podrían causar un cortocircuito y que la misma falla de cableado, podría encontrarse en su modelo 737 NG, el mismo que se estrelló miércoles 8 de enero, con 176 personas a bordo, cerca al aeropuerto de Teherán.

El modelo 737 NG es el predecesor del MAX-8 y tiene hoy en día 6.800 unidades en servicio.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS PARA BOEING

Boeing anunció la suspensión de la producción de su modelo más popular de aviones, el 737 MAX-8 el lunes 16 de diciembre del 2019. El anuncio del cese de la fabricación de su polémico modelo no fue ajeno a grandes pérdidas económicas para la compañía.

El daño económico no solo recae en Boeing sino también en toda la industria que hay detrás de ella.

La decisión de suspender la producción del 737 MAX-8 es la primera que decide Boeing en más de dos décadas. En abril del 2019 la compañía estadounidense ya había tenido que recortar su producción de 52 a 42 unidades mensuales, semanas después del mortal siniestro de un 737 MAX-8 operado por la aerolínea Ethiopian Airlines. El accidente en Etiopía era el segundo que sufría este modelo en menos de 6 meses, tras otro registrado en Indonesia.

Se espera que el agravamiento de la crisis del fabricante de EE UU podría restar medio punto porcentual al crecimiento del país en el primer trimestre de 2020.

AEROLÍNEAS QUE OPERAN EN EL PERÚ CON EL BOEING 737 MAX-8 EN SU FLOTA

Algunas aerolíneas a nivel local tienen en su flota aviones Boeing; sin embargo, solo algunas han decidido mantener el modelo 737 MAX-8 entre sus filas.

Por ejemplo, la aerolínea brasilera GOL informó a este Diario que tiene 7 aviones del modelo 737 MAX-8 estacionados en Brasil y recibirá 16 más del mismo modelo, que ya se planearon para 2020 y que ahora se ensamblan en el patio de Boeing en Seattle.

GOL refuerza su confianza en Boeing, un socio exclusivo desde el inicio de la compañía en 2001, y reitera que MAX-8 sigue siendo "la piedra angular de la estructura de costos y la estrategia de internacionalización de su red”. Así, uno de los aviones de GOL llegará al Perú con este controvertido modelo.

Este Diario confirmó que ni las aerolíneas Sky, Interjet, Star Perú, Viva, y Latam cuentan con aviones de ese modelo en su flota. Hasta ahora, sólo Gol tiene este tipo de modelo de avión.

(Con información de AFP, The New York Times, The Guardian, EFE y BBC)