Brasil y el presidente que no entiende de economía

“La última que dijo que entendía [de economía] fue Dilma [Rousseff] y fundió el país”, explicó el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, para reafirmar, al igual que al inicio de su campaña, que él no entiende nada en materia económica. Toda la responsabilidad del sector recaerá en el probable ministro de Hacienda, Paulo Guedes, economista de la Universidad de Chicago.

El plan económico de Bolsonaro, según lo ha venido explicando Guedes a lo largo de la campaña presidencial, se basa en un pilar fundamental: “cambiar el modelo económico socialdemócrata”. En este sentido, ha prometido desarrollar cuatro acciones prioritarias: reformar el sistema de pensiones, ajustar los gastos fiscales, impulsar la total apertura comercial e iniciar un intenso programa de privatización.

Así, para la primera medida, el nuevo gobierno buscará importar el modelo chileno de AFP (utilizado también en el Perú), con cuentas de capitalización individual. De manera paralela, se estaría barajando la posibilidad de aumentar la edad de jubilación de 60 a 61 años.

Con respecto a los ajustes fiscales, Bolsonaro ha propuesto no solo reducir y achicar los ministerios, sino también extinguir y privatizar las empresas estatales. Esto, además, irá acompañado de un programa de apertura comercial en donde no se le dará prioridad al Mercosur, sino a la mayor cantidad de alianzas comerciales con países como China.

“El Mercosur es muy restrictivo. Brasil quedó prisionero de alianzas ideológicas”, argumentó Guedes en una entrevista reciente con el diario argentino “Clarín”.

LETARGO EN EL PBI

Bolsonaro llega a la presidencia de Brasil luego de que este país enfrentara una larga recesión (2015 - 2016) y un escaso crecimiento económico en el 2017 (1%). Sin embargo, los continuos golpes a la economía brasileña llegan desde varios gobiernos atrás, y han terminado por socavar, entre otros indicadores económicos, al PBI per cápita local.

De manera comparativa, según cálculos de este Diario, en el 2000, el PBI per cápita de Brasil era US$11.491,50 y según el FMI, va a ser US$15.011 en el 2021. Por otro lado, el PBI per cápita peruano era US$6.498,24 en el 2000 y sería US$13.853 en el 2021. Es decir, de tener un PBI per cápita que superaba al del Perú en 76,8%, ahora lo hace en apenas 8,4%.