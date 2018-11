Brexit: Empresas británicas apoyan acuerdo de May, pero toman previsiones

Las empresas británicas se alinearon para ayudar a Theresa May a vender su borrador de acuerdo para el Brexit, pero siguen haciendo planes ante la posibilidad de que Reino Unido deje la Unión Europea sin un pacto mientras la primera ministra luchaba el viernes por su supervivencia política.

"Este acuerdo es solo un borrador", dijo el viernes Warren East, presidente ejecutivo de Rolls Royce, a BBC radio. "Vamos a seguir con nuestros planes de contingencia, que incluyen acciones de reserva para tener toda la capacidad logística necesaria para continuar realizando nuestro negocio", agregó.

Airbus, el mayor grupo aeroespacial de Europa, está trabajando sobre la suposición de un Brexit sin acuerdo, según una comunicación a su plantilla a la que tuvo acceso Reuters.

"Para los equipos que trabajan en prepararse para el Brexit, debemos mantenernos enfocados y seguir trabajando a toda marcha partiendo de un escenario base de que no habrá acuerdo", señaló el documento.

Firmas manufactureras como Rolls-Royce y Airbus temen que los nuevos aranceles aduaneros y la burocracia generados por un Brexit sin acuerdo antes del 29 de marzo perjudiquen el despacho a tiempo de miles de piezas de las que dependen.

Airbus emplea a 14.000 personas en Reino Unido, donde construye la mayor parte de las alas para sus aviones.

La portavoz de May destacó el "fuerte apoyo de la comunidad empresarial" y su oficina publicó declaraciones de importantes compañías como Diageo, la Bolsa de Londres y Royal Mail.

No obstante, su influencia parece limitada, ya que los parlamentarios recogieron firmas para llevar adelante un voto de confianza que podría desencadenar una lucha por el liderazgo del Gobierno luego de la renuncia de varios ministros destacados en protesta por el borrador del acuerdo.

El banco de inversión Bernstein dijo que el mercado del Reino Unido podría ser "ininvertible" ahora, ya que los resultados más extremos no han sido descontados aún en el valor de las acciones.

"Creemos que el mercado británico podría ser 'ininvertible' en el sentido específico de que es probable que el movimiento a corto plazo esté dominado por fuerzas políticas que, sin rodeos, son muy difíciles de modelar", escribió el banco en una nota.

"En un horizonte más largo, es probable que la incertidumbre se extienda sobre Reino Unido durante algún tiempo", agregó.

Un director ejecutivo de una compañía de servicios que emplea a decenas de miles de personas comparó al Brexit con una transformación de negocios importante que requiere una visión estratégica a largo plazo y un reconocimiento de que los primeros años serán difíciles antes de ver una mejoría.

"No hemos tenido eso", dijo a Reuters bajo condición de anonimato. "Los políticos de todos los bandos piensan tácticamente y en el corto plazo. No hay una visión estratégica, y las compañías están observando y pensando: 'Oh, Dios mío, ¿dónde está el plan?'", concluyó.