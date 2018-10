Brexit le cuesta US$651,45 millones semanales al Reino Unido

El Brexit le cuesta 500 millones de libras (US$ 651,45 millones) a la semana al Reino Unido, según un estudio del Centro para la Reforma Europea (CER), con base en Londres, divulgado hoy.

Según los datos revelados por este "think tank" y recogidos por el diario "The Guardian", la economía británica es un 2,5% menor de lo que sería en estos momentos si en el referéndum del 23 de julio de 2016 no hubiera ganado la opción de abandonar la Unión Europea (UE).

Las finanzas públicas, prosigue el estudio, se han reducido en 26,000 millones de libras (US$ 33.875,68 millones) al año, lo que equivale a más de la mitad del presupuesto de Defensa del país.

Una cantidad que contrasta, según "The Guardian", con el "dividendo" de 350 millones de libras (US$ 456 millones) que la campaña por la salida del bloque comunitario prometió antes del plebiscito de hace dos años.

Además, el "think tank" señala que el déficit del país habría bajado al 0,1 % del PBI si el Reino Unido no hubiera votado por desvincularse del club comunitario.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores del CER crearon un modelo de cómo se habría desarrollado la economía del Reino Unido si la opción "Remain" (permanencia) finalmente se hubiera impuesto.