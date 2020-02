Desde el pisco y el litio hasta la reconstrucción, ¿cuáles son los intereses del Reino Unido en el Perú tras el brexit?

El Reino Unido concretó su salida de la Unión Europea el 1 de febrero del 2020, luego de que en junio del 2016 el pueblo británico decidiera separarse de la entidad. A este proceso se le conoce como brexit. En conversación con El Comercio, Mark Menzies, enviado comercial del Reino Unido, detalla cómo será la relación de su país con el Perú, el interés por colaborar con la reconstrucción del norte, y detalla cuáles son los sectores industriales que han despertado mayor interés en los inversionistas británicos.

— Tras el brexit, ¿Cómo podría cambiar la relación comercial entre el Perú y el Reino Unido?

El brexit es una oportunidad fantástica en muchos sentidos y especialmente, en términos comerciales. Para la relación del Perú con el Reino Unido es una muy buena oportunidad comercial.

La primera vez que vine a el Perú en el 2017 ya había pasado el referéndum. Muchas personas me preguntaba si esto era un momento en el que el Reino Unido se estaba alejando del mundo, pero es exactamente lo contrario. Es una oportunidad para abrirse al mundo, buscar nuevas relaciones, nuevas amistades y nuevas alianzas con países en términos comerciales.

Miles de personas estallaron de júbilo en la Plaza del Parlamento al oficializarse el Brexit. (Foto: AFP)

Cuando éramos parte de la Unión Europea, es cierto que conformábamos lo que se conocía como el más grande [bloque de países]. Pero al mismo tiempo aquel bloque agrupaba economías cuyo PBI estaba en decrecimiento, y esta salida nos permite tener relaciones con muchos otros países que están crecimiento, como el Perú. Y es por eso que hay tanto interés.

A lo largo de la historia, los mejores momentos para el Reino Unido ha sido en los cuales ha buscado tener una mayor expansión comercial a través de todo el mundo, en momentos en los que se ha abierto más hacia el mundo y precisamente este es uno de esos momentos. Con el Perú hay esta oportunidad en la cual podemos establecer nuevas relaciones y extenderlas a otros sectores de mucha importancia como son la infraestructura y el cambio climático, en donde puede haber muchas sinergias entre ambos países. Hablamos, por ejemplo, de poder dar una mano para combatir la minería ilegal.

— ¿Cuáles serían los aportes del Reino Unido para que el Perú tenga una minería limpia y responsable?

El Reino Unido es el principal inversor extranjero en el Perú y gran parte de esa inversión está el sector minero. Hace dos años visité el proyecto minero Quellaveco, que es de la empresa británica Anglo American, y este es uno de los grandes ejemplos de una minería responsable, que busca proteger el medio ambiente y apoyar a las comunidades. Otras empresas británicas con presencia en el Perú son Mitsubishi, Rio Tinto, GSK, AstraZeneca, British American Tobacco, G4S, Shell, Diageo, BHP Billiton, Unilever y Wood plc. Los niveles de inversión de los competidores están creciendo, incluyendo actores regionales como Chile y Colombia, así como de Asia. España, los Estados Unidos, Brasil y los Países Bajos están entre los principales países inversores en el Perú.

— Las frutas fueron los insumos que más demandó el Reino Unido del Perú durante el 2019, ¿habría una tendencia al alza de estas partidas en las exportaciones de este año?

La salida de la Unión Europea nos da la oportunidad como Reino Unido de poder buscar y expandir nuestros mercados de abastecimiento de distintos productos, como en el de las frutas. Ver actualmente que hay productos peruanos en los estantes de los supermercados británicos es muy interesante, considerando que están dirigidos a un público muy exigente respecto a la calidad de los productos que consumen. Esto habla muy bien de los productos peruanos. Nos gustaría generar sinergias entre los sectores de agrotecnología del Perú y el Reino Unido para poder apoyar a la producción peruana y hacer que estos productos incluso mejoren.

Nuestro país exporta diversos productos no tradicionales al mundo. (Foto: Adex)

— ¿En qué sectores el Reino Unido buscará trabajar con el Perú?

La lista de los sectores donde podemos tener sinergias comerciales es muy amplia. Hablemos, por ejemplo, de salud, no solo en términos farmacéuticos, sino en general. Somos el líder mundial en este sector. Podemos brindarles nuestra tecnología o y productos.

Otro sector donde actualmente hay mucho trabajo en conjunto es en Infraestructura. El año pasado estuve en la inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que puso al país en la escena mundial, gracias a una gran colaboración que se dio entre el Perú y el Reino Unido por medio de un acuerdo de gobierno a gobierno, que permitió que ambos estados y empresas de ambos países trabajaran juntas en desarrollar la infraestructura necesaria a tiempo y con grandes estándares de calidad para que los juegos sean reconocidos como de clase mundial.

Asimismo, el Perú tiene muchas ambiciones distintas en términos de transporte, agricultura, turismo, cambio climático y educación. Respecto a este último, el Reino Unido también podría colaborar, considerando que tenemos algunas de las universidades más prestigiosas del mundo.

— ¿De qué manera el Reino Unido podría colaborar con el Perú en el sector Educación?

Muchas veces en el sector Educación la atención se centra únicamente en las universidades de élite que hay en el Reino Unido y en los servicios que estas pueden dar. Sin embargo, los servicios que podemos exportar al mundo en términos de educación son muchos más amplios que eso.

Tenemos mucha habilidad para trabajar temas como educación vocacional o educación técnica que pueden ser utilizados en distintas partes del Perú, sobre todo en el sector de infraestructura.

— En cuanto a infraestructura, ¿por qué considera que el gobierno peruano debería seguir trabajando con el Reino Unido?

Cada vez que pregunten por qué se debería seguir trabajando con el Reino Unido en infraestructura, la principal respuesta que daría es “Panamericanos". Este es un gran ejemplo de algo que salió muy exitoso en un contexto muy complicado, ya que había muy poco tiempo, dificultades y desconfianza en que se pueda lograr. Eso ya nos deja un modelo de trabajo exitoso entre ambos países. No hay necesidad de reinventar la rueda, porque ya tenemos un modelo exitoso. En vez de tener que explorar con otras opciones, podemos utilizar un modelo que ya tenemos, que ya funciona, y que estamos muy gustosos de poder seguir aplicando.

Panamericanos 2019: durante el proceso de construcción para el evento realizado el año anterior, el ahora primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, visitó Villa de Atletas. (Foto: Difusión)

— El Estado evalúa aplicar la metodología Building Information Modeling (BIM) en los procesos de inversión de las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno, ¿cómo funciona esta metodología?

Actualmente, hay una mesa de trabajo sobre infraestructura en la que participan el Perú y el Reino Unido, en la que muchas veces se ha conversado sobre esta metodología. Considero que aplicarla como parte del sistema de contratación y ejecución del gobierno peruano sería muy útil, en el sentido de que el BIM te permite pensar desde un inicio en todas las cosas que vas a necesitar para el proyecto y cómo serán utilizadas, y de esa manera, se logra hacer una mejor planificación y ejecución de las obras públicas.

Esta metodología fue empleada en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en los cuales inicialmente se tenía mucho temor de que el gobierno peruano no pueda llegar a tiempo a construir las obras necesarias, pero el tiempo nos demostró que un exitoso trabajo conjunto entre empresas británicas, empresas peruanas y el comité organizado lograron hacer que las obras lleguen a tiempo y con muy buena calidad, justamente utilizando algunas metodologías como BIM.

— El Reino Unido busca participar de la reconstrucción del norte del país, ¿cuál sería el rol de gobierno británico en este sector?

Definitivamente tenemos interés en este proyecto. Lo hemos estado mirando muy de cerca. Tenemos potencial para asegurar que se van a lograr realizar las obras en los tiempos requeridos y sin modificar el presupuesto asignado para cada una de ellas. Viendo la experiencia de las empresas británicas en los Juegos Panamericanos podemos decir con mucha más tranquilidad que ellas ya conocen el Perú, conocen el mercado y saben cómo funciona la cosas. Por esta razón, van a tener mucho más facilidad para involucrarse en otros grandes proyectos como son el de la reconstrucción, que es muy importante y muy interesante para nosotros. Esta colaboración tiene además apoyo de nuestro primer ministro Boris Johnson.

Proyectos que se ejecutarán en el norte del país en el marco de la reconstrucción

— Tras el Brexit, ¿cuáles son las facilidades que tienen los peruanos para poder visitar el Reino Unido como turistas o estudiantes?

El asunto de las visas es algo que ya tiene un buen tiempo. Está en reevaluación los regímenes de visa, no solo los del Perú, sino a nivel mundial. Estos son procesos que a veces toman un tiempo, pero a pesar de eso tenemos mucha confianza que la relación entre ambos países va a seguir fortaleciéndose y creciendo.

— El aspecto de las visas si bien es cierto que se va a seguir revisando y reevaluando, no debería ser una barrera.

De hecho si es que facilitara el régimen de visas entre el Perú y el Reino Unido podría traer consecuencias muy positivas como que se aumente el tráfico de viajes entre el Perú y el Reino Unido. Yo personalmente creo que es importante este que se está revisando, ya que podría ser beneficio para ambas partes. Definitivamente, queremos que más peruanos visiten el Reino Unido. Solo es un tema de procesos.

— ¿Cuáles serían las próximas inversiones británicas en el Perú?

Un primer sector que nos interesa mucho es el tema del litio, en donde el Perú tiene potencial de reservas muy grandes. Esto a partir de que el litio es un elemento esencial para la elaboración de baterías de los autos eléctricos. El Reino Unido ha establecido una estrategia que busca que los autos británicos deberían ser eléctricos en su totalidad en el 2030. Esto genera una gran oportunidad, además, para utilizar nuestras experiencias y tecnologías para ayudar a desarrollar las reservas de litio en el Perú.

Asimismo, el embajador peruano en el Reino Unido junto a su equipo comercial están haciendo un gran trabajo analizando estas posibilidades y promoviendo inversiones británicas en el Perú. Hay un buen trabajo en camino y que va ser seguir dando bastantes buenos resultados.

El litio es un metal que se usa en baterías y es clave para la fabricación de vehículos eléctricos. (Foto: Archivo)

— ¿Cuáles son los productos que el Reino Unido prevé venderle al Perú?

Es un buen momento para que ustedes nos sigan vendiendo pisco y nosotros a ustedes, whisky. Siempre que vengo al Perú en el Reino Unido me dicen que traiga un poco de pisco que definitivamente es algo que nos gusta mucho [ríe]. Sin embargo, no quiero causar mucha polémica. Yo también soy enviado comercial para Chile, pero aún así me gusta mucho cada vez que vengo al Perú poder tomar un buen pisco sour.

"Me gusta mucho cada vez que vengo al Perú poder tomar un buen pisco sour"



— ¿Se espera que aumenten las exportaciones aumenten este año?

Definitivamente las expectativas son altas de que siga fortaleciéndose la relación. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es una oportunidad perfecta para seguir mirando el mundo y buscar aumentar nuestras redes y volumen comercial. Las inversiones van a continuar, y lo más probable es que el comercio va a seguir creciendo.

"Lo que quisiera aprender de los peruanos es cómo hacer unos buenos 'pisco sours’ porque los mejores que he probado siempre lo han hecho peruanos", indica Mark Menzies, enviado comercial del Reino Unido (Foto: Rolly Reyna / El Comercio)

— El Perú tiene un convenio de intercambio de conocimientos, ¿qué le interesa al Reino Unido aprender del Perú?

Hay muchas oportunidades de aprendizaje. Una de ellas es alrededor de los temas de cambio climático, donde el Perú ha tenido muchas experiencias que podrían compartir con nosotros. Por ejemplo, este año siendo el Reino Unido la sede de la COP 26 sabemos que el Perú organizó la COP 20 y queremos conocer la experiencia sobre cómo organizarla y las distintas relaciones que se tiene que realizar en ese proceso y otros temas relacionados al cambio climático.

El cambio climático es una situación que afecta a todo el mundo, y es por eso que tenemos la necesidad de ir aprendiendo de todos lados, y del Perú, en este caso.

Por último, lo que quisiera aprender de los peruanos es cómo hacer unos buenos 'pisco sours’ porque los mejores que he probado siempre lo han hecho peruanos y me gustaría aprender un poco de eso. Nunca puedo tener un buen pisco sour en Londres a menos que vaya en casa del embajador del Perú.

