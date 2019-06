Canadá busca prohibir plásticos de uso único para el 2021

Canadá prohibirá los plásticos de uso único a partir del 2021, anunció el primer ministro Justin Trudeau.

El mandatario señaló que los objetos específicos que serán prohibidos estarán determinados con base en una revisión científica, pero dijo que el gobierno considera artículos como botellas de agua, bolsas de plástico y cañitas.

►Cuatro productos naturales que pueden sustituir al plástico

►Unen esfuerzos por evitar que más de 50 mil kilos de redes de pesca en desuso contaminen el mar peruano

“Para el 2021, Canadá prohibirá los plásticos nocivos de un solo uso de costa a costa”, manifestó Trudeau.

Agregó que su gobierno se inspiró en el Parlamento Europeo, que votó en marzo a favor de prohibir los plásticos de uso único para evitar que objetos desechables terminen en las aguas y campos. Las legislaturas de los países miembros del bloque deberán votar sobre la medida antes de que entre en vigor.

“Muchos otros países lo están haciendo y Canadá será uno de ellos”, dijo Trudeau. “Este es un gran paso, pero sabemos que podemos lograrlo para el 2021”.

Menos del 10% del plástico que se utiliza en Canadá es reciclado. El gobierno dijo que 1 millón de aves y más de 100,000 mamíferos marinos a nivel mundial resultan heridos o mueren cada año cuando confunden el plástico con comida o se enredan.

La medida de la UE afectaría a una variedad de productos de plástico para los cuales existe una cantidad razonable de alternativas, desde pajillas hasta audífonos, a partir del 2021.

Los utensilios desechables no estarían completamente prohibidos, pero el proyecto de la UE pide que sean fabricados con materiales sustentables cuando sea posible. La propuesta del bloque también fija un objetivo de reciclar el 90% de las botellas de plástico para el 2025 y reducir a la mitad los desechos de los 10 objetos que terminan en los océanos con mayor frecuencia.

La UE estimó que los cambios le costarán a la economía del bloque de 259 millones a 695 millones de euros al año (US$ 291 millones a US$ 781 millones). De momento no está claro cuánto será el costo para Canadá.

China prohibió la importación de desechos plásticos el año pasado, causando que otras naciones del sureste de Asia se convirtieran en los nuevos destinos. Filipinas _quejándose de que países más ricos tratan al país como basurero_ envió de regreso a Canadá en mayo 69 contenedores de lo que sus autoridades describieron como basura ilegalmente transportada.