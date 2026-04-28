El Canal de Panamá ha visto multiplicar sus ganancias tras el casi cierre total del Estrecho de Ormuz desde hace cerca de dos meses, según informó France24.

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De acuerdo con la Autoridad del Canal de Panamá, cuatro millones de dólares es lo que algunas empresas han pagado para que sus barcos puedan cruzar el canal. Alrededor del 6% del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá, las empresas reservan para poder pasar por ahí con un precio fijo según su tipo de embarcación que va desde 300.000 y 400.000 dólares. Las empresas que no tienen reserva pueden pasar el canal participando en una subasta de cupos.

“Con todos los bombardeos, los misiles, los drines, las empresas dicen que es más seguro y más barato cruzar por el canal de Panamá. Todo esto está afectando las cadenas de suministros globales”, indicó Rodrigo Noriega, abogado y analista en la Ciudad de Panamá para France24.

Como consecuencia del conflicto, las filas se alargan para pasar por el canal y las subastas se dispararon debido a la alta demanda. Desde el inicio de la crisis, las empresas que no tienen cupo y necesitan pasar rápidamente han elevado considerablemente las subastas.

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Según Ricaurte Vásquez, administrador del canal, una empresa pagó 4 millones de dólares, ya que su buque de combustible tuvo que cambiar de destino.

“Era un barco que llevaba combustible a Europa y lo redirigieron a Singapur y necesitaba llegar allí porque Singapur se está quedando sin combustible”, señaló Vásquez. Agregó además que este fenómeno se debe a que las empresas cambian de ruta de último momento y tienen más prisa en pasar.

Los precios dependen de la urgencia del barco y son las empresas las que deciden cuánto están dispuestas a pagar para pasar rápido. Sin embargo, el canal de Panamá no podrá sustituir al Estrecho de Ormuz a largo plazo, ya que los barcos petroleros más importantes son demasiados grandes para pasar por sus instalaciones.

Cabe resaltar que alrededor del 20% del petróleo mundial transita por el Estrecho de Ormuz de forma gratuita, pero desde el inicio de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, esta vía marítima se ha convertido en un punto estratégico del conflicto.

Si bien la comunidad internacional ha pedido numerosas veces el paso libre por el estrecho, el punto sigue en gran medida bloqueado, lo que ha generado escasez de combustibles en varios países, especialmente asiáticos.