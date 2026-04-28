Resumen

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Los precios dependen de la urgencia del barco y son las empresas las que deciden cuánto están dispuestas a pagar para pasar rápido. Sin embargo, el canal de Panamá no podrá sustituir al Estrecho de Ormuz a largo plazo. (Photo by Martin BERNETTI / AFP)
Los precios dependen de la urgencia del barco y son las empresas las que deciden cuánto están dispuestas a pagar para pasar rápido. Sin embargo, el canal de Panamá no podrá sustituir al Estrecho de Ormuz a largo plazo. (Photo by Martin BERNETTI / AFP)
Por Redacción EC

El Canal de Panamá ha visto multiplicar sus ganancias tras el casi cierre total del Estrecho de Ormuz desde hace cerca de dos meses, según informó France24.

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