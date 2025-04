La Casa Blanca aclaró este miércoles que la Unión Europea (UE) estará sujeta a un arancel del 10% durante los próximos 90 días, en lugar del 20 %, según explicó a EFE un alto funcionario estadounidense.

De acuerdo con esa fuente, Washington decidió extender esa exención a la UE porque todavía no había tomado represalias por los aranceles que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 2 de abril, y que incluyen una tasa global del 10% y gravámenes adicionales que, en el caso de la UE, alcanzaban a un 20%. No obstante, justo este miércoles, los Estados miembro de la UE dieron luz verde a medidas para responder a los aranceles de Trump, aunque no a los más recientes, sino a los del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio que el mandatario impuso el pasado 12 de marzo.

En concreto, aprobaron un listado de 1.600 productos de EEUU que llevarán una tarifa del 25% por valor de 21.000 millones de euros.

Trump anunció este miércoles en su red social Truth Social que mantiene los aranceles del 10%, pero pausa durante 90 días los aranceles adicionales a todos los países que no hayan tomado represalias contra Estados Unidos y hayan pedido una solución negociada.

En paralelo, impone un aumento al 125% de los aranceles específicos contra China, que sí ha anunciado medidas en respuesta a Washington.