María Rosa Villalobos
María Rosa Villalobos

Escucha la noticia

00:0000:00
“El colapso político del Perú no es un accidente fortuito, es la consecuencia de años de desprecio por las instituciones”
Resumen de la noticia por IA
“El colapso político del Perú no es un accidente fortuito, es la consecuencia de años de desprecio por las instituciones”

“El colapso político del Perú no es un accidente fortuito, es la consecuencia de años de desprecio por las instituciones”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Para la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, nuestro país no está condenado al espectáculo de presidentes que no duran. Pero, su salvación depende del coraje de la ciudadanía y del sector empresarial. El Perú, afirma, necesita ciudadanos exigentes que defiendan las instituciones por convicción. Y en esa línea, enfática, asegura que las instituciones no son un lujo, sino intrínsecas en la democracia.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC