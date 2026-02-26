China advirtió a Estados Unidos que tomará todas las medidas necesarias si utilizan una investigación sobre un acuerdo comercial del 2020 para imponer nuevos aranceles, después de que Washington señalara que la investigación continuaría.

En respuesta a unos comentarios emitidos por Jamieson Greer, representante de Comercio de Estados Unidos, el Ministerio de Comercio chino afirmó que Pekín ha respetado el acuerdo desde la Fase Uno a pesar de la perturbación pandémica y ha cumplido las promesas que hizo sobre propiedad pandémica, así como haber cumplido con las promesas que hizo sobre propiedad intelectual y la apertura de los mercados financieros agrícolas.

“Si Estados Unidos insiste en seguir adelante con las investigaciones pertinentes, o incluso utiliza la investigación como pretexto para introducir medidas restrictivas como aranceles, China tomará todas las medidas necesarias para defender resueltamente sus derechos e intereses legítimos”, dijo el ministerio.

PUEDES VER: Warner Bros Discovery analiza una nueva oferta de compra de Paramount

Esta situación provoca cierta incertidumbre en los lazos bilaterales a pocas semanas de que Donald Trump visite Pekín, el primer viaje de un presidente estadounidense desde su última visita en 2017. La visita se produce poco después de que el Tribunal Supremo invalidará sus amplios aranceles de emergencia, eliminando los gravámenes del segundo mandato de Trump sobre China y dejando a Pekín enfrentándose a una tasa inferior a la aplicada a los aliados de Estados Unidos.

El Ministerio de Comercio instó a Washington a evaluar el acuerdo “objetiva y racionalmente” y evitar el desplazamiento de culpas. Además, afirmó que desea utilizar el mecanismo de consulta para centrarse en el consenso existente.