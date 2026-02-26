Resumen

Esta situación provoca cierta incertidumbre en los lazos bilaterales a pocas semanas de que Donald Trump visite Pekín. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Redacción EC

China advirtió a Estados Unidos que tomará todas las medidas necesarias si utilizan una investigación sobre un acuerdo comercial del 2020 para imponer nuevos aranceles, después de que Washington señalara que la investigación continuaría.

