Las exportaciones chinas de piezas y componentes, vitales para la producción, se redujeron un 2% anualizado en febrero, lo que costó a otros países y a sus industrias US$ 50.000 millones, dijo el miércoles la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés).

La segunda economía más grande del mundo, epicentro de un brote de coronavirus que se ha extendido a 75 naciones, representa una quinta parte del comercio mundial de productos intermedios. Muchos países dependen de sus insumos.

“Hay un efecto dominó en toda la economía mundial por la caída de US$ 50.000 millones en exportaciones en todo el mundo”, dijo Pamela Coke-Hamilton, directora de la división de comercio internacional de la UNCTAD, en una rueda de prensa en Ginebra.

La cifra, que cubre solo el mes de febrero, es preliminar y puede ser una “estimación conservadora”, precisó Coke-Hamilton.

El cálculo se basó en parte en el Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial de China, publicado el sábado, que mostró que la actividad de las fábricas se contrajo al ritmo más rápido en febrero, incluso peor que durante la crisis financiera mundial.

Las economías que sufren las mayores pérdidas de envíos por los cortes en la cadena de suministros son la Unión Europea (UE) con casi US$ 15.600 millones, Estados Unidos (US$ 5.800 millones), Japón (US$ 5.200 millones), Corea del Sur (US$ 3.800 millones), Taiwán (US$ 2.700 millones) y Vietnam (US$ 2.300 millones), según la UNCTAD.

Sobre una reanudación gradual de la producción industrial de China, Alessandro Nicita, economista de la UNCTAD, dijo que: “si se recupera, probablemente pueda compensar la pérdida en febrero. Si se mantiene baja, esas cifras se agravarán y la situación de la cadena de valor global se deteriorará más”.

India, el principal proveedor mundial de medicamentos genéricos, ha restringido la exportación de 26 ingredientes farmacéuticos y sus medicamentos, incluido el paracetamol.