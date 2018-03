China fija multa récord a empresa por manipulación bursátil

China ha castigado severamente a una empresa de logística con multas por un total de 5.500 millones de yuanes (US$870 millones) por manipular el mercado bursátil, la mayor pena impuesta por tal infracción.



Xiamen Beibadao Group fue acusada de manipular los precios de las acciones de tres compañías que cotizan en Shenzhen - Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Jiangyu Jiangyin Rural Commercial Bank Co. y Guangdong Hoshion Aluminum Co.- según dijo el regulador de valores de China en una sesión informativa en Pekín el miércoles.

Más tarde aclaró que fue la matriz del grupo, Beibadao Group, con sede en Shanghái, la que manipuló el mercado.



La pena es casi seis veces mayor de lo que Beibadao ganó con sus actividades, dijo el regulador. Las autoridades chinas están llevando a cabo una campaña para eliminar el comportamiento ilícito en el segundo mayor mercado del mundo, dominado por inversores individuales y a menudo primerizos.

Liu Shiyu, presidente de la Comisión Reguladora de Valores de China, dijo en febrero de 2017 que perseguiría las malas prácticas y las infracciones ya sean "pasadas o actuales".

"Las multas aumentarán a medida que los reguladores intensifican la campaña contra las irregularidades del mercado, y es probable que comencemos a ver casos similares que se expondrán con mayor frecuencia en el futuro", dijo Yin Ming, de Baptized Capital con sede en Shanghái.

"Es una indicación para los participantes del mercado de que los movimientos burstátiles bruscos y la negociación especulativa están prohibidos, y para las autoridades la prioridad siempre es mantener un mercado estable", agregó.

La volatilidad del índice compuesto de Shanghái tocó mínimos históricos el año pasado y, a pesar del reciente aumento, las oscilaciones del mercado son mucho menores que los picos de 2015 y 2016.

Liu, quien asumió las riendas de la CSRC en febrero de 2016, dijo a altos cargos en aquellos momentos que la estricta supervisión del mercado y la identificación de casos de manipulación estaban entre sus prioridades.

Beibadao creó un equipo de operadores que utilizaron más de 300 cuentas diferentes de marzo a mayo de 2017, dijeron el miércoles cargos de la CSRC. Una llamada telefónica a un número registrado de Beibadao no fue respondida, y la empresa no parece tener un sitio web.



El castigo no es la primera multa multimillonaria impuesta por la CSRC desde que comenzó su campaña.

En marzo de 2017, se ordenó a un inversor individual pagar 1.170 millones de yuanes por dos casos de manipulación. Un mes antes se impuso una multa de 3.470 millones de yuanes a un controlador de una compañía, quien también fue permanentemente expulsado de la industria de valores por violaciones sobre difusión de información y manipulación.

