El presidente estadounidense Donald Trump firmó una resolución para imponer aranceles por hasta US$60.000 millones a las importaciones de China. En respuesta a ello, el país que dirige Xi Jinping no dudo en manifestarse de forma inmediata, diciendo que "no teme ni retrocederá" ante este escenario.

En vista de lo mencionado, el Ministerio de Economía de Pekín anunció que impondrá aranceles a productos de Estados Unidos, que incluirá una tarifa del 25% a las importaciones de carne de cerdo y aluminio reciclado. Esto además de impuestos del 15% a tuberías de aceros estadounidenses, frutas y vinos.

Pero estas no son todas las opciones que podría considerar China si quisiera responder a Estados Unidos. Aquí te presentamos otras de acuerdo a Bloomberg:

AERONAVES

El área de compras gubernamentales sería uno de los objetivos de China. El mandatario de ese país otorgó a la multinacional estadounidense Boeing un nuevo pedido de aviones valorizados en unos US$ 38.000 millones en el 2015. No obstante, el país asiático podría cancelar estas órdenes y, por ejemplo, entregárselas a la multinacional europea Airbus.

AGRICULTURA

(Foto: Reuters)

Este es uno de los pocos sectores donde los exportadores de Estados Unidos mantienen un superávit con respecto a China. El país de Asia es el principal comprador de granos de soja estadounidenses, con un volumen aproximado de US$ 14.600 en el último año, más de una tercera parte del cultivo total.

TECNOLOGÍA

Silicon Valley no tiene protección contra la guerra comercial que empieza a asomarse. Apple Inc., Intel Corp. y Cisco Systems Inc. están entre las firmas más vulnerables a una respuesta de China



IMPUESTOS A EXPORTACIONES

China podría imponer el pago de tarifas especiales a productos locales exportados a empresas de Estados Unidos. ¿Los que más sufrirían? Apple y otros gigantes tecnológicos. La medida afectaría fuertemente a las empresas y consumidores estadounidenses, aunque también golpearía a firmas chinas.

SERVICIOS Y EDUCACIÓN

(Foto: Universidad de La Rioja)

Algunos de los principales servicios que Estados Unidos exporta a China incluyen viajes; propiedad intelectual, como el registro de marcas; y programas para ordenadores, según la Oficina del Representante Comercial. China también podría restringir el número de estudiantes que llegan a las universidades estadounidenses.

DIPLOMACIA TRANSACCIONAL

(Foto: Reuters)

China puede rápidamente apelar a otros obstáculos no tarifarios para el comercio, endureciendo las inspecciones de seguridad y demorando los trámites para la entrada de alimentos al país. Es una estrategia, más discreta, que China ha usado usualmente para avanzar en sus objetivos geopolíticos en Asia. También podría interrumpir las operaciones de multinacionales estadounidenses en China.