Las autoridades chinas han contactado con altos funcionarios de Venezuela y Estados Unidos para lograr obtener garantías sobre los préstamos del gigante asiático al país sudamericano ante la incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro, según informó Bloomberg.

Según citadas fuentes anónimas por el medio en mención, tanto el Gobierno chino como los bancos del país están inmersos en una campaña para asegurar sus interés económicos y crediticios en el país.

Bloomberg indicó, también citando a fuentes anónimas, que los reguladores financieros chinos habían reclamado a los principales bancos del país que detallen su exposición a Venezuela y que aumenten la supervisión de los riesgos relacionados a ese país después de que Maduro fuera aprehendido por Estados Unidos.

Se estima que los préstamos pendientes de pago que Venezuela le debe a China podrían sumar entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, por lo que Pekín buscaría formar parte de cualquier futura negociación para reestructurar el pasivo venezolano.

Bloomberg recordó que el rol económico de China en Venezuela es principalmente una herencia de la etapa en el poder de Hugo Chávez (1999-2013), y que buena parte de la cooperación se ha estancado o ha decaído ante el colapso económico del país y el deterioro de la producción petrolera.

En 2007, China lanzó un programa de préstamos respaldados por el crudo con el que ofreció financiación por más de US$60.000 millones a Caracas, convirtiéndose en su mayor acreedor y garantizando el pago de esas deudas mediante el envío de crudo a precios fijos.

Finalmente, la información aseguró que la presencia económica china en Venezuela es “menos amplia de lo que se suele contar”, centrándose en la compra de material de vigilancia y orden público por parte de Caracas y en la ayuda a la construcción de estaciones satelitales en terreno venezolano.

Cabe precisar, que China ha condenado con dureza la intervención estadounidense en Venezuela y ha pedido la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores.