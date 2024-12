El próximo año, a decir de Citi, no parece ser un año normal para la economía global debido a la incertidumbre que proviene desde las economías avanzadas, conflictos geopolíticos y la segunda administración de Donald Trump. Así lo señaló Ernesto Revilla, economista jefe para Latinoamérica de Citi.

“Hay analistas que esperan que la administración de Trump podría ser más agresiva [frente a su anterior gestión] y que mucho de lo prometido vaya en serio. Eso sería un mayor nivel de incertidumbre. Reconocemos que muchas de las políticas de Trump serían inflacionarias para el país. Al subir tarifas, afectar el número de trabajadores indocumentados en Estados Unidos o bajar los impuestos corporativos se estimularía una mayor inflación”, dijo

Ello provocaría un mayor incremento de las tasas de interés lo que, en palabras de Revilla, “significa un mayor viento en contra para las economías de Latinoamérica”.

Es así que Revilla detalla que el mercado ya ha corregido sus expectativas en línea con mayores presiones inflacionarias en el 2025. “Lo que tiene descontado para el 2025 es que si antes probablemente el mercado esperaba que la tasa podía bajar hasta un 3%, ahora esperan que sea hasta 3,5% o 3,75%. Dependerá de los detalles de las políticas de Trump, pero sí el mercado interpreta que la Fed no hará tantos recortes en el 2025″, refirió.

Existe cautela sobre la frecuencia del recorte. No obstante, sí se tiene mayor claridad sobre un último recorte este 2024. “El mercado sigue esperando un recorte en diciembre. No lo tiene preciado hasta el momento. Creemos que va a depender mucho del dato de este viernes de empleo en EEUU. Nosotros esperamos una creación de empleo de alrededor 150 mil en Estados Unidos. Eso le daría margen a la FED para bajar porque se empieza a desacelerar la creación de empleos. Pero la velocidad para el siguiente año será cauta. Creo que va a esperar a ver las primeras acciones de la administración de Trump para ver si habrá o no alza de tarifas o implicaciones sobre los precios”, afirmó.