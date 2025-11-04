El precio del cobre alcanzó máximos históricos debido a proyecciones de oferta que han impulsado su alza, según el Reporte Semanal Macroeconómico y de Mercados de Credicorp Capital.

El último miércoles, el cobre alcanzó máximos históricos de USD/lb. 5.08, impulsado por el deterioro de las proyecciones de la minera Glencore cuyo rango superior de producción anual de 2025 fue revisado a la baja. A la par, los avances en las negociaciones entre Estados Unidos y China mejoraron el panorama por el lado de la demanda.

Finalmente, el cobre corrigió ganancias el viernes (-0.3% d/d) debido a que el PMI de manufactura chino (octubre) vino por debajo del consenso y marcó su nivel más bajo desde abril de este año. En YTD, el panorama es positivo y se acerca a su mejor desempeño desde 2017 (+17%).

Por otro lado, el precio del oro cerró la semana en USD/oz. 4,003 y registró pérdidas por segunda semana consecutiva (-2,7%) en un contexto donde la Reserva Federal (Fed), redujo su tasa de interés en 25 pbs, en línea con lo esperado por el consenso.

Se trata del segundo recorte consecutivo. Tras el recorte, Jerome Powell, presidente de la Fed, advirtió que no se debe asumir que habrá otro recorte en diciembre, señalando que la decisión aún no ha sido tomada y que un recorte adicional está “lejos de ser una conclusión inevitable”.

Así, la probabilidad de recorte en diciembre se redujo de 92% a 69%. En consecuencia, el metal cayó -4,5% d/d a su nivel más bajo en tres semanas (USD/oz. 3,930). El jueves, China y EE.UU. acordaron retrasar la expansión de sanciones comerciales recíprocas por un año; también Estados Unidos redujo 10% de la carga arancelaria a productos chinos por el concepto del fentanilo.