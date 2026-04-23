El Gobierno de Colombia, a través del Decreto 0415 de 2026, ordenó reglamentar el traslado de recursos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones para los afiliados que decidieron cambiarse al Régimen de Prima Media.

Según informa El Tiempo, la medida establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán transferir la totalidad de los ahorros individuales de los afiliados que se trasladaron al Régimen de Prima Media.

De acuerdo con cálculos de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), los traslados de fondos que establece el decreto ascenderían a unos US$ 7.000 millones (unos 25 billones de pesos colombianos). Asimismo, la norma afectaría a unas 120.000 personas.

El dispositivo legal señala que, en el caso de los afiliados que todavía no se han pensionado, las AFP tiene un plazo máximo de 20 días para trasladar el 50% de los fondos, mientras que el 50% restante en los 10 días siguientes.

El Gobierno indicó que la medida busca corregir un “descalce financiero” en el sistema, debido a que Colpensiones está pagando pensiones de afiliados cuyos recursos siguen administrados por fondos privados, destaca El Tiempo.

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