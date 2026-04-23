Resumen

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El Gobierno indicó que la medida busca corregir un “descalce financiero” en el sistema | Imagen: Colpensiones / Archivo
El Gobierno indicó que la medida busca corregir un “descalce financiero” en el sistema | Imagen: Colpensiones / Archivo
Por Redacción EC

El Gobierno de Colombia, a través del Decreto 0415 de 2026, ordenó reglamentar el traslado de recursos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones para los afiliados que decidieron cambiarse al Régimen de Prima Media.