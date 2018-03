¿Por qué Colombia le quitaría tres ceros al sueldo mínimo?

En Colombia quieren que la moneda de 500 pesos pase a valer nada más que 50 centavos y que el salario mínimo del país se convierta de 781.242 pesos colombianos a 781. Una drástica reducción en los valores de cambio que, sin embargo, no debería ser algo para alarmarse mucho.

Lo que sucede es que el gobierno decidió presentar un plan para eliminar tres ceros a los billetes y las monedas, una vieja iniciativa que ahora cobra mayor fuerza por la situación que vive el país.



De esta manera, en lugar de pagar 4.000 pesos por una arepa con carne y queso en las calles de Bogotá pagarás tan solo 4.



Un boleto en temporada baja para viajar de la capital colombiana hacia Cartagena ya no costará 441.500 pesos sino 441 con 50 centavos, una suma mucho menos rimbombante.

Ni qué decir de los inmuebles, donde ahora las rentas se pagan en millones de pesos y el precio de una casa en un barrio exclusivo puede tener 11 cifras.



Con las nuevas denominaciones, una empanada puede pasar de costar 1.7000 pesos colombianos a 1 con 70 centavos. (Fuente: Difusión)

La propuesta será trasladada al Congreso y puede ser una de las últimas grandes medidas que sean aprobadas (o al menos discutidas) por los actuales parlamentarios, puesto que Colombia tendrá un nuevo Poder Legislativo y gobierno desde agosto de este año.



En una entrevista con BBC Mundo, el presidente Juan Manuel Santos confirmó que el proyecto será presentado en los siguientes días.

¿POR QUÉ QUITAR LOS TRES CEROS?

La iniciativa de quitarle tres ceros a la moneda colombiana no es nueva.



Dio vueltas varias veces por los pasillos del Congreso durante los últimos 18 años, sin embargo siempre se diluyó en medio de la burocracia legislativa y las coyunturas urgentes del país.



En esta ocasión, en cambio, el proyecto ya está redactado, se presentará este mes y en caso de aprobarse comenzará su implementación el 1 de enero de 2019.

El gobierno sostiene que existen varias razones para la transformación de la moneda, entre ellas hacer más simples las transacciones cotidianas.



"Nos va a facilitar la vida a todos. Va a hacer más sencilla la contabilidad de las empresas, la impresión de listas de precios y menús, y ahora que tenemos más turistas el cambio de moneda también les va a ser favorable" indicó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas.



La autoridad gubernamental añade que otro aspecto positivo del cambio será "poder identificar los dineros mal habidos que están encaletados (escondidos) y que tendrán que salir".



La idea de limpiar la economía de dineros ilegales a través de cambiar la moneda también es promovida por el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez.

¿SERÁ POSIBLE?

Consultado al respecto, el economista especializado en mercados y consumo Camilo Herrera señaló a BBC Mundo que si bien quitar tres ceros a la moneda no es una urgencia, es una medida "sensata para facilitar la vida de las personas".



"Políticamente lo veo posible, coyunturalmente lo veo posible y económicamente lo veo útil", afirmó el experto que, además, es presidente de Raddar, una corporación dedicada al análisis del consumo con sede en Bogotá.



Herrera indicó que entre las grandes empresas y actores financieros la transición sería relativamente fácil por la amplia comprensión que tienen de estos procesos.



Por ello estima que el sector donde pueden presentarse problemas es entre aquellos que usan los billetes y monedas día a día.



"Puede haber un choque psicológico muy alto para la persona que pase de ganar un millón de pesos al mes a ganar 1.000. Eso hay que saber manejarlo bien", explicó el analista.



El experto añade que por ello se deberá realizar una importante campaña educativa desde el gobierno, el Banco de la República, las instituciones públicas y el comercio para evitar que el cambio genere confusión o malestar.

El gobierno y los expertos spstienen que el cambio facilitará las transacciones cotidianas. (Foto: Alcaldía de Bogotá)

Por su parte, el economista y docente Andrés Álvarez sostiene que Colombia ha alcanzado un nivel de estabilidad suficiente como para iniciar el proceso de eliminación de los tres ceros.



"El país en términos de estabilidad monetaria ha logrado consolidarse con claridad, salvo algún sobresalto por la caída de los precios del petróleo hace unos años", afirmó el profesor de la Universidad de los Andes desde Bogotá.



Álvarez explicó que el tema fue madurado de a poco por las autoridades y puso como muestra que los billetes actuales ya están diseñados para no incluir los tres ceros.



En la nueva familia de papel moneda que circula en Colombia se lee, por ejemplo, "20 mil pesos" en lugar de 20.000 como en los viejos billetes.

¿CUÁLES SON LOS COSTOS?

Medios colombianos publicaron estimaciones de que el costo de la transición podría costar alrededor de 800 mil millones de pesos (más de US$280 millones).



Al respecto, el ministro Cárdenas señaló que el monto es exagerado pues el cambio no se haría de la noche a la mañana.



"Esa cifra no es correcta y podría ser muchísimo menos de lo que se habla porque habrá un plazo amplio de transición y con una gradualidad de ingreso de los nuevos billetes", explicó la autoridad.

En Colombia es normal ver algunos ceros a la derecha en las listas de los precios del mercado. (Foto: Difusión)

Por su parte, Camilo Herrera sostiene que el mayor costo no estaría relacionado con la emisión de billetes porque es algo que "se hace todos los días y costaría lo mismo con el nuevo tipo".



El experto señala que una inversión más importante sería explicarle a la gente cómo debe usar la nueva moneda para facilitarle el proceso.



"Es necesario informar muy bien qué se va a hacer. Qué significa quitar los tres ceros y que la población entienda que eso no es una mala noticia", concluyó.



Por otro lado, el economista Andrés Álvarez sostiene que la pequeña y mediana empresa puede ser uno de los sectores más afectados económicamente.



"La transición tecnológica y de contabilidad podría tener costos importantes. Estamos hablando de una transformación de software contable y no es algo que se haga de forma manual o que sea gratuito", indicó el docente.



El analista señala que estos costos estarán relacionados con la velocidad con la que se realice el cambio.



"Ya se sabe por experiencias en otros países como en India que un proceso acelerado puede ser muy costoso en términos logísticos, por lo cual eso debería estar descartado", explicó.



En la misma línea, Camilo Herrera cree que la gran ventaja que tiene Colombia es que no es el primer país en embarcarse en esta iniciativa y, por ello, debe aprender de la experiencia de los demás países que lo hicieron como México, Perú o Brasil.

La nueva familia de billetes (arriba) ya no lleva los tres ceros como en la serie anterior. (Imágenes de las réplicas: Banco de la República)

¿INFLACIÓN?

Una posible alza de precios es uno de los riesgos que en Colombia han sido señalados ante la iniciativa gubernamental.



Consultado al respecto, el economista Andrés Álvarez señala que en caso de que esto ocurriera sería un fenómeno temporal y puso como ejemplo lo que sucedió con los países de la Unión Europea unificaron sus monedas en el Euro.



"El riesgo del redondeo hacia arriba como el que ocurrió en Europa puede generar una inflación temporal, pero es un golpe de corto plazo", indicó Álvarez.



Sin embargo, desde que se supo de la iniciativa más de un analista advirtió sobre el peligro de que los negocios opten por cargar al consumidor con los costos que les pueda traer la transición.



Desde la impresión de nuevos listados de precios, menús hasta la implementación de nuevos sistemas contables o equipos electrónicos para realizar transacciones con los nuevos valores.



El gobierno todavía no ha dado a conocer cuáles podrán ser las medidas para garantizar que esta medida no castigue el bolsillo de la población.

Los expertos creen que la iniciativa colombiana es una buena señal para los mercados internacionales y el turismo. (Getty Images)

UNA SEÑAL PARA EL MUNDO

Tanto el gobierno como los expertos consultados coinciden en que quitar tres ceros a la moneda ayudará a impulsar aún más al sector turístico, que en la actualidad se encuentra en pleno auge.



Sin embargo, no es la única señal hacia el exterior que identifican con esta transición.



El docente de la Universidad de Los Andes Andrés Álvarez opina que la iniciativa gubernamental es un mensaje positivo para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad multilateral a la que Colombia aspira a ingresar.



"Las denominaciones de Colombia son muy diferentes a las de otros países, fundamentalmente las de la OCDE", explica el experto.



Finalmenter, Camilo Herrera de Raddar, sostiene que desaparecer los tres ceros no solo es una forma de decirle a los colombianos que existe estabilidad económica, sino también una enorme posibilidad de mandar un mensaje al mundo.



"Es la oportunidad de decir que Colombia ahora está mucho mejor y que no somos la Colombia del siglo pasado. Tendremos una moneda mejor y más fuerte porque Colombia hoy es mejor y más fuerte".

