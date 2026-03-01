La escalada de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta del país que dirigía el Ayatolá Alí Jamenei ha elevado las alertas a nivel global desde el sábado, no solo por las consecutivas acciones bélicas que han puesto en jaque las vidas en el Medio Oriente, sino también por las implicancias geopolíticas y económicas.

Como adelantó el sábado el economista Marco Ortiz, economista principal del BBVA Research, la primera impresión, a nivel de mercados, podría ser un remezón en el precio y el mercado del petróleo.

Petróleo Brent es el referente a nivel mundial. Se espera una escalada de aumento de precio.

Y esto se empezó a ver desde el domingo, cuando el crudo Brent subió un 10% a cerca de US$80 por barril en el mercado extrabursátil , dijeron operadores de petróleo, mientras que los analistas predijeron que los precios podrían subir hasta US$100 después del inicio de este nuevo conflicto, como informó AFP. Y se espera que cuando los mercados abran el lunes también se observen reacciones.

De hecho, de acuerdo a CNBC, los futuros del petróleo crudo estadounidense (Texas) subieron más de un 7%, o US$5,08 hasta los US$72,10 por barril. En tanto, el petróleo de referencia mundial, el Brent, ya subió cerca de un 8%, o US$5,91 hasta los US$78,78. “La masiva ola de ataques aéreos lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y otros altos funcionarios de la República Islámica. Se desconoce quién gobernará finalmente al cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP”, reporta CNBC.

Ataques de Irán en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos.

Si vemos las últimas cifras, el petróleo de referencia mundial (Brent) se ha recuperado este año y alcanzó los US$73 por barril el viernes, su nivel más alto desde julio, impulsado por la creciente preocupación por los posibles atentados que se produjeron un día después. Acciones que finalmente se hicieron realidad.

¿Cuál es el impacto en la economía global?

Para Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto, este conflicto eleva el escenario de “riesgo a la baja” del crecimiento y “riesgo al alza” de inflación.

Recuerda que el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de este año tenía como base un mundo creciendo alrededor de 3,3% este año, mientras que América Latina y el Caribe avanzaría alrededor de 2,2%. No obstante, remarca que un shock petrolero sostenido (por ejemplo, que el petróleo Brent esté cerca de US$100) suele traducirse en más inflación, condiciones financieras más duras (tasas más altas por más tiempo) y menor consumo e inversión.

El dólar podría mostrar resiliencia. Foto: Freepik / jcomp

“Este conflicto aumentará la incertidumbre global, lo que puede debilitar temporalmente al dólar si los mercados anticipan mayores gastos, riesgos energéticos o tensiones económicas. Al mismo tiempo, muchos inversores tienden a diversificar hacia activos refugio como el oro, algunos bonos soberanos o incluso otras divisas fuertes. Aunque el dólar también pudiera fortalecerse en ciertos momentos porque sigue siendo el principal refugio financiero mundial”, analiza el economista.

Precisa, eso sí, que el efecto no es automático, ya que depende de la intensidad del conflicto y de cómo reaccionen los mercados y la política monetaria.

Al respecto de este nuevo conflicto, Robin Brooks, analista de Brookings Institution, quien antes fue Chief FX Strategist de Goldman Sachs, analiza este escenario en un artículo publicado en Substack. “Primero, existe una alta probabilidad de que los precios del petróleo se disparen y los mercados distingan entre ganadores y perdedores. Los países exportadores de petróleo verán sus precios al alza. Los importadores de petróleo verán sus precios vendidos”, comenta.

Los efectos se verán en la apertura de los mercados del lunes. / Marta Lázaro

El analista recuerda que tras la invasión rusa en Ucrania en febrero de 2022, el real brasileño se convirtió en la moneda con mejor rendimiento del mundo, ya que los mercados la reconocieron como un gran exportador de materias primas y prevé que ocurrirá lo mismo ahora.

De otro lado, Brooks también observa que el “comercio de devaluación” tiene dos factores básicos. Por una parte, hay una política fiscal descontrolada, que hace que los mercados busquen cualquier refugio seguro frente a la monetización de la deuda.

Y está presente también el riesgo geopolítico, “razón por la cual los aranceles recíprocos de abril de 2025 o los puñetazos de enero sobre Groenlandia impulsaron al alza los precios del oro. No hay duda de que la guerra en Irán hará subir aún más los metales preciosos y las monedas refugio”, sentencia.

En las primeras cifras que se van conociendo mientras abren los mercados, al cierre de esta nota, las primeras señales apuntan a un alejamiento del riesgo. De acuerdo a Bloomberg, el dólar estadounidense se apreció y el franco suizo también lo hizo ligeramente frente a sus principales pares en las primeras operaciones, mientras que el dólar australiano lideró la caída de las divisas sensibles al riesgo. Los bonos gubernamentales de Australia y Nueva Zelanda subieron al abrir sus respectivos mercados.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, murió en medio de los ataques. (EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH).

¿Qué pasaría si se prolonga la escalada bélica? Según las estimaciones de Castilla, en un episodio más prolongado se podría sumar entre un 0,6 y 0,7 puntos porcentuales a la inflación global.

En base a un informe de CNBC, la reacción final del mercado petrolero dependerá de si la guerra provoca una interrupción prolongada del tráfico a través del Estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento más importante del mundo para el comercio mundial de petróleo.

¿Qué pasa en nuestra región y el Perú?

Castilla explica que los importadores netos de energía, como el Perú, en contextos como este suelen ver deteriorarse su balanza comercial, mientras que aumentan las presiones inflacionarias y cambiarias, y se presenta también un potencial ajuste de proyecciones de crecimiento, mientras los exportadores de crudo se benefician.

¿Qué efectos puede tener el conflicto global en el Perú? (Foto: Andina)

Comenta que, probablemente, siendo Perú un importador neto de combustibles, esto pueda significar un incremento a nivel de precios de las gasolinas y pueda presionar al alza tanto de estos precios como del sistema de transporte.

Pese a ello, Castilla refiere que el Perú cuenta con importantes fortalezas para mitigar estos impactos por las elevadas reservas del Banco Central de Reserva (BCR) y las cuentas externas superavitarias con las que cuenta.

Victor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, añade que las escaladas bélicas suelen tener impactos sobre los mercados internacionales de los combustibles para el Perú y el resto del mundo.

Precios del petróleo y el Estrecho de Ormuz, ¿cómo afectan al Perú?

Según Castilla, esta situación sí puede afectar los precios en el Perú de manera moderada. “Somos un importador neto de combustible refinado, así que cuando sube el petróleo y también los costos de flete/seguros, tienden a subir los precios del diésel, gasolinas y GLP, lo que luego se traslada a transporte, alimentos y servicios (como inflación “indirecta”)“, comenta.

Impacto en la economía del mundo.

El impacto puede ser más rápido si el shock se prolonga y el tipo de cambio se deprecia; y algo más gradual si mecanismos como el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible (FEPC) amortiguan parte de la volatilidad en ciertos combustibles. Aclara que no eliminaría el alza; solo podría suavizarla.

Fuentes coincide con esta visión y resalta dos puntos clave: el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que intenta aliviar la volatilidad de los precios, que suele activarse de manera “más rápida cuando los precios suben”. Y lo otro es que invita a la reflexión del uso de todos los recursos que tiene el Perú, tanto petroleros como gasíferos y de energías no renovables. “Es importante avanzar en un aprovechamiento de los recursos en el Perú”, resalta.

El domingo por la mañana la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) aumentó el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril ante la desestabilización del transporte de crudo derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

No obstante, para Castilla, un cierre temporal del Estrecho de Ormuz impacta más allá de las medidas de la Opep+ debido al canal logístico-financiero.

“Ormuz es un ‘cuello de botella’ por donde pasa cerca de una quinta parte (20%) del petróleo mundial; si se interrumpe, no solo falta crudo: suben primas de riesgo, se encarecen seguros marítimos, se desordenan rutas y tiempos (con desvíos limitados), y se afectan también cargamentos de gas (LNG)“, comenta.

Es por eso que aun con aumentos de producción de la Opep + (o uso de la reserva estratégica de EE.UU.), el mercado-agrega- puede reaccionar con saltos grandes si quedan “atrapados” millones de barriles/día o si navieras y los ‘traders’ paran envíos por seguridad.

Fuentes considera que los sucesos son bastante recientes para saber el potencial impacto que tendrá en la economía global, pero la incertidumbre y las tensiones geopolíticas pasan factura en las decisiones de inversión en cualquier país del mundo, sentencia.

“Tensiones militares duras que hemos visto en los últimos meses no habían generado impactos sobre el precio del petróleo, pero este suceso es un poco diferente, habrá que revisar y ver los primeros datos para medir el impacto potencial”, analiza.