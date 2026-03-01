El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de este último genera preocupación no solo a escala geopolítica. Como apuntó Marco Ortiz, economista principal del BBVA Research, la primera impresión, a nivel de mercados, es un impacto en el petróleo.

Ortiz indicó que, en caso el conflicto sea breve, se estima un alza del precio del barril de petróleo en US$80. De prolongarse esta tensión, y se cierre el estrecho de Ormuz, el aumento del crudo puede llegar a US$100 y hasta US$130 el barril.

Justamente, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, alrededor del 20% de la producción de crudo en el mundo se transporta por esta zona. Además, en base a datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el 37% de buques que pasan por Ormuz son petroleros.

A su vez, Erick García, ex director general de Hidrocarburos, señaló que los efectos dependerán de cuánto se mantenga el conflicto.

En ese contexto, tras la respuesta iraní, distintos medios reportaron que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha alertado sobre la prohibición del paso de buques por el estrecho de Ormuz. Además, según “The New York Times”, el Departamento de Transporte de Estados Unidos avisó a los buques estar fuera de esa zona en lo posible.

Si este paso marítimo continúa cerrado por varios días, se notaría un efecto negativo. “Probablemente el petróleo Brent, el marcador de Europa, suba el precio, y el West Texas Intermediate (WTI), el marcador de América, también un poco. Todo dependerá de los días de duración”, expresó García.

De mantenerse este conflicto en el Medio Oriente, el aumento en la cotización del crudo podría oscilar entre 10% y 15%, estimó.

Según “The New York Times”, se espera un aumento considerable del precio del crudo una vez abierto el mercado.

Sin embargo, García sostuvo que frente a las alzas del petróleo también surgen alternativas en el mercado como el gas natural.

US$ 70,84 fue el cierre de la cotización del barril de petróleo Brent según Investing. El WTI estuvo en 65,21 dólares.

Inflación

De acuerdo con Ortiz, este conflicto geopolítico en el Medio Oriente puede afectar a la producción de granos y a la inflación, sea por el transporte o por el agro. Esto se debe a que los fertilizantes utilizan energía para ser procesados, agrega. Ello también puede generar un alza en el precio de alimentos, complementó, así como en la inflación.

Justamente, una mayor inflación a escala internacional puede repercutir favorablemente hacia el dólar, consideró el experto. Otro activo refugio beneficiado sería el oro, añadió.

Por otro lado, Bloomberg reportó que el precio del Bitcoin disminuyó 3,8% durante la jornada del sábado, llegando a ubicarse en US$63.038 la criptomoneda. Para las 7:15 p.m. (hora peruana), esta criptodivisa estaba en US$66.897.

20% de la producción petrolera se transporta por el estrecho de Ormuz.

Perú

En el ámbito local, el impacto también se reflejaría directamente en el precio de los gasoholes, indicó Ortiz. Según de acuerdo con el experto, el 5% de la canasta de inflación peruana local involucra a gas y electricidad. Considerando el efecto indirecto, la exposición puede llegar entre el 10% y 20% de la canasta de consumo, añadió.

Agregó que se pueden generar alzas en el valor de las exportaciones, pero también en las importaciones. Esto último por un mayor tipo de cambio y la salida de dólares ante un mayor precio del petróleo.