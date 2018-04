Cook de Apple se reunirá con Trump ante tensiones comerciales

El máximo responsable de Apple Inc., Tim Cook, se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca el miércoles en un intento de la compañía por desviar una guerra comercial entre Estados Unidos y China.



La reunión entre Cook y Trump tendrá lugar en la Oficina Oval el miércoles por la tarde y estará cerrada a la prensa, según la agenda oficial del presidente publicada por la Casa Blanca.



La decisión de la Administración Trump de aplicar aranceles a productos chinos por hasta US$150.000 millones ha intensificado las tensiones comerciales con Pekín, las cuales podrían afectar los negocios de Apple en Asia. La extensa cadena de producción de la compañía también está centrada en China.



El mes pasado, Cook dijo a los asistentes a una conferencia en Pekín que esperaba que China y Estados Unidos pudieran resolver sus diferencias comerciales.



"Los países que abrazan la apertura obtienen resultados excepcionales y los países que no lo hacen, no", dijo. "No se trata de repartir las cosas entre los dos lados. Voy a incitar a la calma".



Una guerra comercial podría colocar a Apple en el punto de mira del Gobierno chino. Un periódico del Partido Comunista señaló al fabricante del iPhone el mes pasado entre las compañías estadounidenses que saldrían "más perjudicadas" si estallara una guerra comercial.



Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera de horario de negocios habitual.



Cook estuvo entre los invitados a la primera cena de Estado de la presidencia de Trump, una fiesta formal en honor del presidente francés Emmanuel Macron, el martes por la noche. El jefe de Apple estuvo acompañado de Lisa Jackson, vicepresidenta de Medio Ambiente y Asuntos Gubernamentales de Apple y jefa de la Agencia de Protección Ambiental durante la presidencia de Barack Obama.