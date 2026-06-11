El Mundial 2026 empieza hoy y la FIFA, como organizadora, tendrá la oportunidad de generar miles de millones de dólares en ingresos adicionales por la venta de entradas.

El portal Yahoo Noticias, mencionó que los precios de las entradas son tal altas que incluso Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, uno de los países anfitriones junto a México y Canadá, y aliado de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dijo que no los compraría.

Para este año, se están utilizando por primera vez los precios dinámicos, que hacen que los cargos sean deliberadamente opacos y estén sujetos a cambios en tiempo real. Esto significa que los precios de las entradas pueden variar drásticamente tanto entre partidos como incluso para un mismo partido en diferentes momentos.

El precio de referencia inicial para los boletos de categoría 1 durante el Mundial 2026 era de unos US$600 cuando salieron a la venta por primera vez en otoño del 2025; sin embargo, ahora se vender generalmente por más de US$1.000 e incluso por mucho más.

Por ejemplo, el precio de las entradas de Categoría 1 para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, en la Ciudad de México, supera los US$2.500 e incluso las entradas de Categoría 3, el nivel más bajo disponible, superan los US$1.000.

PUEDES VER: Competencia entre China y Estados Unidos abre oportunidades para la industria peruana



Para la final, las entradas de Categoría 1 costaban inicialmente más de US$6.000 y a principios de mayo superaron los US$32.000. Solo en el aumento de los ingresos por venta de entradas la FIFA superará los US$15.000 millones para esta Copa del Mundo, lo que supondría un récord y una cifra significativamente superior a su objetivo del 2022 de US$11.000 millones.

La estrategia del organismo rector del fútbol mundial en materia de precios de las entradas puede ser una forma lógica de recuperar al menos parte de los ingresos que normalmente van a parar a manos de los revendedores, pero es poco probable que encuentre una buena acogida entre los posibles compradores de entradas.

De cara al Mundial 2026, la FIFA presupuestó que los ingresos aumentarían en US$4.360 millones con respecto al ciclo 2019-2022, hasta alcanzar los US$11.000 millones, impulsados en gran medida por la venta de entradas, con un aumento de US$2.590 millones, y los derechos de transmisión, con un aumento de US$890 millones.