Resumen

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De cara al Mundial 2026, la FIFA presupuestó que los ingresos aumentarían en US$4.360 millones con respecto al ciclo 2019-2022. EFE/Mario Guzmán
De cara al Mundial 2026, la FIFA presupuestó que los ingresos aumentarían en US$4.360 millones con respecto al ciclo 2019-2022. EFE/Mario Guzmán
/ Mario Guzmán
Por Redacción EC

El Mundial 2026 empieza hoy y la FIFA, como organizadora, tendrá la oportunidad de generar miles de millones de dólares en ingresos adicionales por la venta de entradas.

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