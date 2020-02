La propagación del coronavirus ha dejado a millones de chinos atrapados en casa de imprevisto. Muchos han recurrido a los contenidos en Internet y los videojuegos para combatir el aburrimiento, impulsando los precios de las acciones de varias compañías.

Cuando Lint Zhang, que trabaja en una empresa de inversión en Shanghái, se encontró en su casa durante un período prolongado, gastó alrededor de 3.000 yuanes (US$430) en una Nintendo Switch y otros 2.000 yuanes en juegos por Internet. También llenó su refrigerador con alimentos congelados de mercados online como JD.com.

“Pasaba tres horas al día con la Switch y luego veía un poco la televisión”, dijo Zhang. “Pero incluso con todos los juegos, me sigo aburriendo”.

En un esfuerzo por frenar la propagación de la enfermedad, China dio el paso sin precedentes de aislar a unos 50 millones de personas antes de realizar la mayor prueba de trabajo desde casa del mundo. Como era de esperar, el entretenimiento por Internet, como juegos, vídeos o redes sociales, aumentó.

Los primeros datos del equipo de investigación Aurora Mobile Ltd. mostraron que los usuarios activos diarios en el servicio de vídeos cortos de ByteDance Inc., Douyin, casi se duplicaron durante las vacaciones de siete días del Año Nuevo Lunar desde las festividades de una semana de 2019. Jugadores de Honor of Kings, el juego móvil más importante para Tencent Holdings Ltd., aumentó un 60% a 109 millones de usuarios, mientras que los usuarios en iQiyi, similar a Netflix de Baidu Inc., aumentaron un 66% a 156 millones.

Los valores de desarrolladores de juegos chinos como Beijing Kunlun Tech Co., Shanghai Yaoji Technology Co. y Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. saltaron el martes al límite de la negociación diaria del 10% de China y seguían ganando terreno el miércoles.

El repunte ha aumentado el valor de las acciones de la familia Yao, que tiene una participación del 54% en Yaoji Technology, en US$141 millones desde el 23 de enero, cuando las noticias sobre el virus comenzaron a intensificarse. La participación conjunta de Li Qiong de Kunlun Tech y Li Weiwei, que preside Sanqi Interactive Entertainment, aumentó su valor en papel en US$246 millones durante el mismo período hasta mediados del miércoles.

Las acciones de las principales firmas de producción de juegos que comercian fuera de China continental también han aumentado.

Tencent, negociada en Hong Kong, que ayudó a lanzar Switch en China, se ha apreciado un 5,6% desde el lunes, mientras que NetEase Inc. subió un 6,8%. JD.com Inc. ganó un 7,1%. El aumento de las acciones de las empresas este mes ha sumado alrededor de US$3.600 millones en total a la fortuna de los presidentes de las tres compañías, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg a fecha de 4 de febrero.

“El contenido de entretenimiento, especialmente juegos y vídeos, debería beneficiarse durante el brote”, dijo Connie Gu, analista de Bocom International Holdings Co.

Eddy Wang, analista de Morgan Stanley, dijo a las principales plataformas de comercio electrónico chinas que el coronavirus puede crear cierta incertidumbre a corto plazo sobre el crecimiento y los márgenes, pero en última instancia, las empresas continuarán registrando un rendimiento superior al mercado.

Wei Zhan, de 27 años, que trabaja en el sector de la publicidad en Guangzhou, se suscribió a Tencent Video durante el Año Nuevo Lunar. Ahora que la compañía ha ampliado las vacaciones para todo el personal hasta el 10 de febrero, está considerando pagar otra suscripción a Bilibili.com, un sitio web para compartir vídeos sobre animaciones, cómics y juegos.

“Elegí Tencent para películas y reality shows, pero creo que Bilibili tiene contenido más diversificado”, dijo Zhan. “Puedo aprender coreano de algunos vídeos de tutoriales y los de bloggers de comida también son interesantes”.