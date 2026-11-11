La crisis desatada por la quiebra del Ueno Bank comienza a trasladarse al frente crediticio de Paraguay. Fitch Ratings colocó la calificación soberana del país, actualmente en BB+, en vigilancia negativa, ante el riesgo de que las repercusiones financieras y políticas del caso terminen afectando la estabilidad económica.

La agencia explicó que esta decisión responde a la posibilidad de que los problemas de Ueno Bank generen efectos de contagio sobre el sistema bancario y las finanzas públicas. Asimismo, advirtió que la incertidumbre podría repercutir en el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI).

La situación también complica las perspectivas de una mejora en la nota crediticia paraguaya. Según Fitch, los problemas del banco se suman a dificultades fiscales estructurales y contratiempos en algunos grandes proyectos de inversión, factores que han reducido las posibilidades de una mejora de la calificación que anteriormente se reflejaban en una perspectiva positiva.

Factores que presionan el riesgo soberano

Pese al deterioro de las perspectivas, Paraguay conserva algunos fundamentos que respaldan su calificación. Fitch destacó que el país mantiene políticas macroeconómicas generalmente prudentes y coherentes, una baja deuda pública y una sólida liquidez externa.

Sin embargo, la agencia identificó debilidades que limitan su perfil crediticio, entre ellas los bajos indicadores de gobernanza, una reducida recaudación fiscal y un mercado de capitales local poco profundo, que restringe las alternativas de financiamiento del Gobierno.

En ese contexto, la crisis de Ueno Bank añade un nuevo factor de incertidumbre a las cuentas del país, especialmente por las posibles implicancias fiscales y políticas que podría tener la resolución de la entidad.

¿Qué ocurrió con el Ueno Bank?

El Banco Central de Paraguay sometió este mes a un proceso de resolución a Ueno Bank, la sexta entidad bancaria más grande del país. La institución concentraba el 9% de los depósitos del sistema y mantenía cuentas de cerca de la mitad de la población adulta.

El inicio del proceso provocó el congelamiento de las cuentas de los depositantes y desencadenó protestas. Desde entonces, las autoridades avanzan en el traslado de los depósitos a otras entidades financieras y en el pago de los fondos cubiertos por el fondo de garantía de depósitos.

La crisis también tuvo consecuencias en el ámbito político. El presidente Santiago Peña fue sometido a un juicio político y destituido debido a sus vínculos con la empresa matriz del banco. Además, se abrieron investigaciones penales y las autoridades detuvieron a ocho ejecutivos de Ueno Bank.

Pese a la magnitud del caso, Fitch señaló que, por el momento, no prevé riesgos más amplios para la estabilidad financiera paraguaya, debido a que los demás bancos de importancia sistémica mantienen niveles adecuados de solvencia y liquidez.