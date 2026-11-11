La crisis desatada por la quiebra del banco Ueno comienza a trasladarse al frente crediticio de Paraguay.
La crisis desatada por la quiebra del banco Ueno comienza a trasladarse al frente crediticio de Paraguay.
Por Redacción EC

La crisis desatada por la quiebra del Ueno Bank comienza a trasladarse al frente crediticio de Paraguay. Fitch Ratings colocó la calificación soberana del país, actualmente en BB+, en vigilancia negativa, ante el riesgo de que las repercusiones financieras y políticas del caso terminen afectando la estabilidad económica.

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