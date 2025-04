Los dispositivos de Apple en general, y el iPhone en particular, llevan una leyenda impresa en sus carcasas: “Designed by Apple in California” (diseñado por Apple en California) y “Assembled in China (ensamblado en China), esto para separar la creación del dispositivo de su manufactura que históricamente se había hecho en China, pero que en los últimos años se ha ampliado también a Vietnam o sobre todo a India.

La medida responde a que Apple apostó por estos dos países a principios de la década para no depender solamente de China. No obstante, Donald Trump declaró una guerra comercial con el mundo entero y trajo una debacle comercial que todavía no toca fondo, así lo indicó La Nación.

Ante este panorama, dicho medio hace la siguiente pregunta: ¿Cuánto costará un iPhone en Estados Unidos ahora que el gobierno de Trump impuso un arancel de importación del 54% para China, y que podría llegar a 104%?

¿Convendrá traerlo de Vietnam, con un arancel del 46%? ¿O apostar todo por India, con un 26%? ¿Qué diferencia de precio tendrá ese mismo equipo con el resto del mundo?

Si estos dispositivos van de Asia a Estados Unidos tendrán, ahora, que pagar un arancel de importación, lo que encarecerá de inmediato el precio de equipo en el país.

Por esta razón, hay varios reportes de gente adelantando la renovación de su iPhone o comprando alguno para revender más adelante, mientras conserva el valor tradicional, ya que el panorama es sombrío.

Un informe de Reuters del viernes calculaba que el iPhone 16 Pro Max podría pasar a valer US$2300 en Estados Unidos (un 40% más).

Según La Nación, por ahora, no hay un acuerdo exacto sobre cuánto podría aumentar el iPhone en Estados Unidos, porque el cálculo se hace sobre el valor de importación del dispositivo, que no es el precio de venta, así que la estimación es que el aumento de precio oficial oscilaría entre un 25% y un 40%.

El número final dependerá, entre otras cosas, del país de procedencia, que arancel de importación tenga ese país en ese momento, y cómo se calcule el arancel sobre la materia prima o los componentes originales.

Cabe precisar que el mismo problema tendrá el resto de sus competidores. Todo esto es manteniendo el esquema tradicional: fabricarlo en Asia, importarlo a Estados Unidos, venderlo allí. Ahora, pagando un arancel de importación adicional.