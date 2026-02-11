Escuchar
Personas muestran billetes de pesos cubanos y dólares, en La Habana, Cuba, el 11 de febrero de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)
Personas muestran billetes de pesos cubanos y dólares, en La Habana, Cuba, el 11 de febrero de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)
/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

El peso cubano marcó este miércoles un mínimo histórico en el mercado informal al depreciarse hasta las 500 unidades por dólar estadounidense, en medio de las crecientes presiones de Washington sobre la isla.

El peso cubano cae en el mercado informal hasta los 500 por dólar, un mínimo histórico
Mundo

El peso cubano cae en el mercado informal hasta los 500 por dólar, un mínimo histórico

