Cumbre de las Américas: Cuotas de género deben ser transitorias Susan Segal, presidenta del Council of the Americas, afirmó que las cuotas de genero no tienen que durar para siempre. El PBI regional podría crecer US$ 2.5 billones con mayor participación femenina

Cumbre Empresarial: "Las cuotas de género no deberían ser para siempre".