Daniel Murray: “Es poco probable que los commodities vuelvan a acelerar”

Aunque hay riesgos en el panorama económico mundial, existen razones para pensar en un escenario base de crecimiento positivo. Daniel Murray, head de Investigación Global de EFG Asset Management, contó a El Comercio sus perspectivas.

—¿Cuál es su visión general de la economía global?

El crecimiento ha estado acelerado en los últimos 5 años, pero se está comenzando a desacelerar. El crecimiento está perdiendo empuje, pero no es terrible. Creemos que está bien, es natural en esta etapa del ciclo económico.

—Los países de la Alianza del Pacífico han sido poco golpeados por la incertidumbre mundial. ¿Qué tan fuertes ve sus economías?

​Chile, Colombia, México y el Perú, después de un par de años de crecimiento lento, comienzan a acelerar y eso es totalmente razonable. Refleja que tienen fundamentos macro robustos: manejo fiscal cuidadoso y prudente, deuda bien contenida, políticas sensatas.

—En particular, ¿el Perú está en condiciones de lidiar con tiempos difíciles?

​Sí, creo que el Perú está bien preparado para lidiar con la situación. El hecho de que no haya habido una corrida de los activos peruanos o que la economía no haya sido afectada fuertemente por la volatilidad refleja eso.

—¿Cree que países como Argentina o Turquía son bombas de tiempo?

​Fuera de Venezuela, la probabilidad de un colapso de régimen en Turquía, Argentina o Sudáfrica es baja, aunque es posible.

—El ruido global ha afectado los precios de los commodities. ¿Cuál cree que será su trayectoria?

​En general, hay una buena relación entre el crecimiento mundial y los precios de los commodities, pero la mayoría tiene oferta que es fija en el corto plazo y demora algunos años incrementarla. El panorama de crecimiento da cierta base de soporte, pero sugiere que es poco probable que los precios de los commodities se vuelvan a acelerar masivamente.

—¿Considera que la guerra comercial entre EE.UU. y China puede tener un impacto severo?

​Si vemos el impacto de la guerra comercial ahora, debiera ser pequeño. La economía de EE.UU. es una economía de US$20 billones e importa, grosso modo, US$500.000 millones en bienes chinos. Si se le pusiera aranceles a todos los productos chinos, el impacto sería relativamente pequeño en la economía de EE.UU.

—Pero el impacto podría ser más duro para China, que depende más de EE.UU. como socio comercial...

China tiene una herramienta muy poderosa a su disposición, que es su tipo de cambio. Cuando los primeros aranceles fueron impuestos en los US$50.000 millones, se estimó que el costo de esas importaciones subiría 7% para los consumidores de EE.UU. Luego, China devaluó su moneda en 7%; y estoy seguro de que no fue coincidencia. Así, compensaron los aranceles con una devaluación.

— En el lado financiero, ¿será la FED agresiva en las subidas de tasa de interés el próximo año?

Esperamos que el próximo año se desacelere el ritmo de subidas de tasa de interés. Creemos que la FED piensa que está cerca de la tasa neutral: mientras más se acerque, menos presión para subir la tasa. Si juntas eso con la desaceleración del crecimiento mundial, la fortaleza del dólar, la incertidumbre, los recortes de impuestos que van a dejar de tener efecto el próximo año, entonces hay varias razones para creer que la demanda mundial se va a ver un poco más débil.