David Zaslav, CEO de Warner Bros (WBD), está a punto de convertirse en multimillonario si se cierra el acuerdo de adquisición del estudio con Netflix por US$72.000 millones, indicó Bloomberg.

Zaslav, de 65 años y uno de los ejecutivos mejor pagados de los medios de comunicación, se embolsó más de US$200 millones en salario y bonificaciones en efectivo durante casi dos décadas al frente de la compañía neoyorquina.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Entel y América Móvil rompen acuerdo para presentar oferta por Telefónica en Chile

Esto le ha generado críticas, ya que ha cobrado enormes salarios incluso mientras la compañía despedía a cientos de personas y sufría cambios de estrategia. Además, gran parte de la remuneración de Zaslav no ha cumplido con las expectativas en los últimos años.

Las opciones en torno a la fusión entre Discovery y Warners Bros se valoraron en más de US$200 millones en la declaración de representación de la firma de 2021. Debido a la fluctuación del precio de las acciones de la compañía de entretenimiento, estas opciones siguen sin generar ganancias a día de hoy y no tendrán ningún valor incluso con el último acuerdo con Netflix.

No obstante, una negociación de contrato a principios de este año ofreció al CEO de Warner una nueva oportunidad de potenciar su riqueza, otorgándole nuevas opciones por un valor de más de US$400 millones al precio de adquisición de Netflix y posicionándolo para convertirse en uno de los ejecutivos no fundadores en alcanzar los US$1.000 millones en patrimonio neto.

Cabe precisar que la compensación de Zaslav fue rechazada por los accionistas de la firma en una votación consultiva durante la junta anual en junio de este año. “Es un salario sorprendentemente alto para lo que uno puede considerar un desempeño exitoso hasta la fecha”, declaró el expresidente de ESPN, John Skipper, en referencia a la votación.

Oferta de Netflix

Una vez cerrado el acuerdo con Netflix, las opciones de Zaslav vinculadas a su contrato laboral de 2025 tendrán un valor aproximado de US$420 millones, según el precio de oferta de Netflix de US$27,75 por acción en efectivo y acciones.