DAZN, plataforma de entretenimiento deportivo, anunció hoy un acuerdo con DSPORTS, señal deportiva en Latinoamérica, para incorporarla en cinco países de la región, fortaleciendo así su oferta de fútbol de cara al Mundial 2026.

Este acuerdo multianual permitirá que los canales de DSPORTS estén disponibles para los suscriptores de DAZN en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. A través de esta alianza, los usuarios de DAZN en estos territorios tendrán acceso en vivo a los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026 transmitidos por DSPORTS.

El lanzamiento complementa la estrategia global de fútbol de DAZN, sumándose a sus amplios derechos de transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Italia, España y Japón, así como a su oferta de FIFA+.

A través del acceso a las señales DSPORTS, DSPORTS2 y DSPORTS+, además del Mundial 2026, los suscriptores de DAZN ahora también podrán disfrutar de la Copa América y la CONMEBOL Sudamericana, así como de competencias de la FIBA, tenis, ciclismo, MMA, natación y más.

“A través de este acuerdo con DSPORTS, DAZN llevará el torneo de fútbol más grande del mundo a los aficionados de toda Latinoamérica. Junto con nuestros derechos integrales para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Italia, España y Japón, esta alianza refuerza la ambición de DAZN de ser el hogar global del deporte”, expresó Shay Segev, CEO de DAZN Group.

“Estamos encantados de expandir esta alianza con un líder global de la industria como DAZN. Estamos seguros de que brindar acceso a la programación de élite de DSPORTS ofrecerá una experiencia increíble para la audiencia de la región. DSPORTS es una señal primordial para el fútbol de primer nivel y los contenidos deportivos de clase mundial”, agregó Emilio Rubio, Chief Content Officer de WAIKEN ILW.