Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

AME741. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- El grupo mexicano Los Ángeles Azules se presenta en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez
AME741. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- El grupo mexicano Los Ángeles Azules se presenta en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez
/ Sashenka Gutiérrez
Por Redacción EC

DAZN, plataforma de entretenimiento deportivo, anunció hoy un acuerdo con DSPORTS, señal deportiva en Latinoamérica, para incorporarla en cinco países de la región, fortaleciendo así su oferta de fútbol de cara al Mundial 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.