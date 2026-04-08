Resumen

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En octubre, cuando BTS pise escenario peruano, podremos apreciar todo lo que está detrás de su espectáculo, los ‘lightsticks’, los gritos y la euforia. Y es que, con la banda, aterriza también una de las historias empresariales más disruptivas de la industria musical global: HYBE Corporation.

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