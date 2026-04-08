En octubre, cuando BTS pise escenario peruano, podremos apreciar todo lo que está detrás de su espectáculo, los ‘lightsticks’, los gritos y la euforia. Y es que, con la banda, aterriza también una de las historias empresariales más disruptivas de la industria musical global: HYBE Corporation.

Lo que hoy es un conglomerado multinacional con operaciones en tres continentes, empezó casi en silencio, en el 2005. En ese entonces, Bang Si-hyuk fundó Big Hit Entertainment con recursos limitados y pocas garantías de éxito en una industria dominada por gigantes como SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment. Durante años, la empresa sobrevivió más que crecer. Hubo momentos en que el cierre parecía inevitable.

Pero la apuesta era distinta. No se trataba solo de producir música, sino de construir una relación directa entre artistas y fans, en un momento en que las redes sociales recién empezaban a redefinir la industria.

El punto de quiebre: cuando el fandom se volvió negocio

La historia cambió en el 2013, con el debut de BTS. A diferencia de otros grupos, los artistas surcoreanos no solo cantaban sino también narraban, interactuaban y construían comunidad. Mientras la industria seguía apostando por fórmulas tradicionales, Big Hit Entertainment entendió que el verdadero activo no era solo el artista, sino el fandom.

La historia cambió en el 2013, con el debut de BTS.

Ese vínculo entre el fandom llamado Army, terminó siendo más poderoso que cualquier campaña de marketing. En pocos años, BTS pasó de ser una promesa a llenar estadios, liderar rankings globales y generar miles de millones de dólares en impacto económico. Y para la empresa, este proceso fue más que un éxito, pues significó la validación de modelo.

De agencia a ecosistema global

Con el crecimiento de BTS, la compañía dejó de pensar como una agencia y empezó a operar como una plataforma. En 2021, Big Hit Entertainment cambió su nombre a HYBE Corporation, en un movimiento que marcó su transformación estructural.

Pero el cambio no fue solo de marca, fue de arquitectura empresarial. Big Hit Entertainment pasó a convertirse en una pieza dentro de un sistema mayor. Bajo el nuevo esquema, hoy HYBE funciona como holding global y plataforma tecnológica, mientras que Big Hit Music subsiste como sello independiente encargado de artistas como BTS, Tomorrow X Together (TXT), Cortis y el solista Lee Hyun.

Con el crecimiento de BTS, la compañía dejó de pensar como una agencia y empezó a operar como una plataforma. (Foto: Netflix)

La reorganización se construyó sobre tres grandes pilares: Sellos discográficos, donde conviven Big Hit Music, Pledis, Source Music, ADOR y otros ‘labels’; soluciones enfocadas en contenido, propiedad intelectual, videojuegos y experiencias; y plataformas con Weverse (aplicación diseñada para conectar fans y artistas K-Pop y pop global) como eje central del negocio digital, monetizando desde contenido exclusivo hasta ‘merchandising’.

El giro permitió a la compañía diversificarse más allá de la música. La adquisición de Superb, una desarrolladora de videojuegos especializada en juegos musicales, abrió la puerta a un segmento nuevo, mientras que la expansión del contenido —desde documentales hasta formatos digitales— amplió las fuentes de ingresos.

En abril de 2019, Big Hit estableció su sede en Estados Unidos en Santa Mónica, California, formando Big Hit América, con el director ejecutivo Yoon Suk-joon y un ejecutivo discográfico estadounidense, Scott Samuel “Scooter” Braun al frente de la nueva filial.

Comprar para dominar: la expansión global

Hoy, HYBE Corporation no es solo una empresa cultural: es también un gigante financiero. A inicios del 2026, su valor en bolsa rondaba los US$10.000 millones, equivalente a más de 15 billones de wones surcoreanos, según Investing.com.

Por ello, el siguiente paso fue expandirse. HYBE inició una agresiva estrategia de adquisiciones que redefinió su alcance. La compra de Ithaca Holdings —por más de US$1.000 millones— le permitió integrar a artistas como Justin Bieber y Ariana Grande, consolidando su entrada al mercado estadounidense.

Ariana Grande vs. Justin Bieber (Foto: Reuters / AFP)

En paralelo, la empresa adquirió sellos como Pledis Entertainment y Source Music, ampliando su portafolio en Asia y reduciendo su dependencia de BTS. Hoy, su catálogo incluye nombres como Seventeen, Enhypen, NewJeans y Le Sserafim, en una estrategia clara de diversificar para sostener el crecimiento.

Sin embargo, el ascenso no ha estado libre de tensiones. HYBE ha enfrentado disputas internas, cuestionamientos regulatorios e incluso investigaciones por prácticas corporativas. Además, el mayor desafío sigue vigente, replicar el éxito de BTS.

La nueva apuesta: Latinoamérica

Pero HYBE no quiere repetir el pasado, quiere escalarlo. En 2023, HYBE inició su expansión en la música latinoamericana con la adquisición del sello Exile. Esta operación dio lugar a la fundación de su filial mexicana , HYBE Latin America , que comenzó sus operaciones principales en 2025.

Con proyectos como Katseye —un grupo global con integrantes de distintos países— y su incursión en América Latina, la compañía busca replicar su fórmula en múltiples mercados al mismo tiempo.

KATSEYE en los MTV VMA.

El objetivo es ambicioso, crear fenómenos globales en distintos idiomas, culturas y geografías. En ese mapa, América Latina dejó de ser solo consumidora.

Con el lanzamiento de HYBE Latinoamérica, la empresa busca construir talento desde cero bajo su sistema de entrenamiento, narrativa y conexión con fans. No se trata de fichar artistas consolidados, sino de formarlos.

Uno de los proyectos más visibles es Santos Bravos, una ‘boyband’ latina que sigue la lógica del K-pop, entrenamiento intensivo, ‘storytelling’ y comunidad digital. Entre sus integrantes destaca talento peruano, una señal de que el país empieza a integrarse en esta nueva cadena de valor cultural.

Uno de los proyectos más visibles es Santos Bravos, una ‘boyband’ latina que sigue la lógica del K-pop, entrenamiento intensivo, ‘storytelling’ y comunidad digital. | Foto: Difusión

Lima en el mapa: el negocio aterriza

Cada entrada vendida, cada noche de hotel y cada producto oficial forman parte de una cadena de valor que va mucho más allá del espectáculo. Es la monetización de una comunidad global que no solo consume música, sino identidad.

Pero el movimiento no llega solo a Lima. Este año, la presencia de HYBE en el Perú se amplía con la llegada de otros actos de su portafolio como Enhypen (8 de julio) y Santos Bravos (24 de mayo).

Para el Perú, esto marca algo más que una agenda cargada de conciertos. Es la confirmación de que el país empieza a integrarse en el circuito de las grandes giras y en la estrategia de expansión de una de las mayores empresas del entretenimiento global.

El regreso de BTS pone a prueba al mercado

El esperado retorno de BTS a los escenarios no solo reactivó a su fandom, sino también las expectativas del mercado. Sin embargo, el primer concierto en Seúl —tras más de tres años de pausa por el servicio militar— dejó señales mixtas. La asistencia superó los 100.000 espectadores, lejos de los 260.000 proyectados, lo que generó cuestionamientos sobre la capacidad de convocatoria en esta nueva etapa del grupo.

El impacto fue inmediato en bolsa. Las acciones de HYBE Corporation cayeron alrededor de 15%, reflejando la cautela de los inversionistas frente a un regreso que, si bien mantiene escala global, enfrenta un entorno más competitivo. Durante la ausencia de BTS, otros grupos como BLACKPINK, SEVENTEEN y Stray Kids ganaron terreno, mientras la industria del K-pop amplió su base y diversificó su oferta.

Para HYBE, cuya estructura de ingresos sigue fuertemente vinculada a BTS, el momento es clave. La compañía apuesta por una gira global de gran escala —con decenas de fechas en múltiples países— y por su distribución en plataformas digitales como Netflix, en un intento por compensar la menor asistencia presencial y sostener su modelo de monetización global.

Más que un simple regreso, lo que está en juego es la capacidad de BTS de revalidar su posición en una industria que ya no es la misma que dejaron. Y, con ello, la capacidad de HYBE de sostener el crecimiento de un negocio construido alrededor de su mayor activo.