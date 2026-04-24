Resumen

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Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos.
/ Mel Musto
Por Redacción EC

El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió archivar la investigación penal contra la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, vinculada a los sobrecostos en un proyecto de renovación de su sede en Washington, según reportó The Wall Street Journal.

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