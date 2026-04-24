El Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió archivar la investigación penal contra la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, vinculada a los sobrecostos en un proyecto de renovación de su sede en Washington, según reportó The Wall Street Journal.

La medida, anunciada el viernes por la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, implica que el caso queda en manos del Inspector General de la Reserva Federal, quien continuará evaluando los costos del proyecto.

“Se ha pedido al Inspector General que examine detenidamente los sobrecostos de construcción (...) por lo que he ordenado cerrar nuestra investigación mientras se realiza esta pesquisa”, señaló Pirro en una publicación.

El Departamento de Justicia indicó además que la decisión busca poner fin a su investigación penal en un intento por eliminar un obstáculo que había retrasado el proceso político en torno a la Reserva Federal. La pesquisa se centraba, entre otros aspectos, en el testimonio de Powell ante el Congreso sobre la renovación de los edificios del banco central.

No obstante, la decisión no supone el cierre definitivo del caso. La fiscal advirtió que podría reabrirse una investigación penal si los hallazgos lo justifican.

¿Investigación sigue en otra instancia?

Desde la Casa Blanca, la vocera Karoline Leavitt matizó el anuncio al indicar que la investigación “no está necesariamente archivada”, sino que ha sido transferida a otra autoridad.

“El proceso continúa, simplemente bajo la supervisión del Inspector General”, afirmó.

Este organismo ya había iniciado una revisión previa del proyecto y no encontró irregularidades. Sin embargo, el propio Powell solicitó una nueva evaluación en 2025, en medio de presiones políticas.

El giro en la investigación tiene implicancias directas en el frente político. Según The Wall Street Journal, la decisión elimina uno de los principales obstáculos que frenaban la nominación de Kevin Warsh, impulsada por Donald Trump, para liderar la Reserva Federal.

El proceso había estado condicionado por el senador Thom Tillis, quien había advertido que no apoyaría la confirmación de ningún candidato mientras la investigación permaneciera abierta. Su posición era clave, considerando la ajustada mayoría republicana en el Comité Bancario del Senado y la negativa de los demócratas a avanzar con la nominación bajo ese contexto.

Así, la cancelación de la investigación —iniciada durante la administración Trump— podría despejar el camino para que Warsh obtenga la aprobación del Senado, tras semanas de bloqueo político.

Por su parte, el senador Tim Scott respaldó la continuidad de la revisión a cargo del Inspector General y solicitó un informe detallado en un plazo de 90 días.

Debate sobre la gestión de la Fed

El caso ha reavivado el debate sobre la gestión de recursos en la Reserva Federal. Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai señaló que los contribuyentes “merecen respuestas” sobre el manejo de los fondos públicos en el proyecto.

Mientras tanto, la Reserva Federal evitó pronunciarse sobre la decisión. El desenlace de la revisión será clave no solo para determinar posibles responsabilidades, sino también para el futuro liderazgo del banco central en un contexto político y económico cada vez más sensible en Estados Unidos.