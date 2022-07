LEE TAMBIÉN | Empresas toman medidas legales ante restricciones a la tercerización laboral

—¿Qué está llevando al dólar a apreciarse frente a otras divisas?

Lo que tenemos es una situación que se acumula desde el 2019: una pandemia seguida por inflación, la guerra en Europa –de una intensidad que no se ve desde la Segunda Guerra Mundial– y problemas estructurales en China. Imagínese usted un corral de ganado y todos tratando de salir por una puerta. Esa puerta es el dólar. El fortalecimiento del dólar es la manifestación de varios agentes en todo el mundo que perciben que la situación global no está clara. ¿Y a dónde se van? A demandar dólares, que es la institución comercial por excelencia.

—Estados Unidos, además de una inflación histórica, podría entrar a una recesión. Con todo ello, ¿qué tanto margen tiene la Reserva Federal para seguir elevando tasas?

El mercado espera que su tasa de interés termine entre 3,25% y 3,50%. Pero también las variables adelantadas ya nos muestran que la inflación de agosto mostraría una moderación. Pero ese no creo que sea el mayor de los problemas para la economía global [...] Creo que nadie tiene claridad sobre lo que va a pasar con el suministro de gas ruso en el invierno para Europa. Ese es un elemento desestabilizador grande porque llevaría a que el euro se mueva más rápido a la baja y genere mayor demanda de dólares, en un escenario en el que la economía de Estados Unidos está más fría.

—¿El movimiento de tasas de interés que aplicó el Banco Central Europeo no golpeará su crecimiento?

Ya hay una probabilidad de recesión en Europa, con posibilidad de fragmentación. Al sur de Italia, todos están endeudados y necesitan la bala de oxígeno que les da el Banco Central Europeo. Una subida de tasas que los pone en aprietos. Pero tuvieron que hacerlo porque ya tienen una inflación muy alta. La gran fortaleza del dólar de los últimos meses ha sido el debilitamiento del euro. Y el debilitamiento de esta divisa es la manifestación de los inversionistas: “Aquí la cosa está gravísima”.

—¿Y para el comercio mundial, qué consecuencias tiene la devaluación del euro frente al dólar?

A Estados Unidos le va a salir más barato comprar el petróleo, porque su moneda vale más. Pero también a los productores de Estados Unidos les va a salir más difícil vender sus productos porque otros países se están devaluando. ¿Quién se beneficia con un euro devaluado? El único que produce en la Unión Europea y es importante en el comercio mundial: Alemania. Una debilidad del euro favorece a grandes productores europeos. Sin embargo, la debilidad del euro es un reflejo de la fragilidad económica y la inestabilidad política.

—Mirando a Asia, China también muestra desaceleración. ¿Qué tanto puede evitar el escenario de recesión?

Tiene problemas estructurales enormes. China es la nación que más exporta y más capacidad tiene en el planeta, pero su moneda no es referencia global. Eso es porque, en el fondo, nadie confía en las instituciones que generaba el modelo chino. China tampoco tiene un sistema de pensiones. ¿En qué invertían las personas para la vejez? En el sector inmobiliario. Ese fue el caballito de batalla del partido comunista para fingir tasas de crecimiento que la economía por sí misma no daba. Eso llevó a que los ahorros del sector privado se calaran al sector inmobiliario. Se hicieron departamentos donde nadie iba a vivir y ahora no hay cómo pagar los flujos. Un ejemplo fue Evergrande. El ahorro privado está envolatado. A eso se le suma el problema coyuntural de la política de cero COVID-19. En medio de todo este panorama de Europa y China, es Estados Unidos la economía que parece estar mejor posicionada. Hay una presión de factores estructurales que, en esta coyuntura, alientan a la demanda de dólares.

—¿Qué puede esperar el Perú y que pueden esperar otras economías emergentes de la región ante tal escenario?

El mundo está viendo cómo se va a mover desde China a otras partes para producir cosas. Y es que producir cosas es lo que eleva el nivel de vida a una sociedad. El gran secreto para hacerlo es industrializarse. China arrancó con un pedacito de tierra, nada que un país latinoamericano no pueda ofrecer. El paso más grande es decir: yo puedo hacer algo más que sacar el cobre de la tierra.