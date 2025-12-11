Disney invertirá US$1.000 millones en OpenAI y dejará que ChatGPT use sus personajes

Disney anunció este jueves que invertirá mil millones de dólares en OpenAI y permitirá que las herramientas de plataforma de inteligencia artificial, como ChatGPT y Sora, utilice sus personajes y propiedades para generar videos cortos a partir de las indicaciones de los usuarios.

Este acuerdo de licencia de tres años permitirá a los usuarios generar videos de más de 200 personajes de Disney, Marvel, Star Wars y Pixar, algo que Disney calificó en un comunicado como “un acuerdo histórico para traer personajes emblemáticos de todas las marcas Disney a Sora”.

“Además, ChatGPT Images podrá convertir unas pocas palabras del usuario en imágenes completamente generadas en segundos, utilizando la misma propiedad intelectual. El acuerdo no incluye imágenes ni voces de artistas”, anota el comunicado.

“La innovación tecnológica ha dado forma continuamente a la evolución del entretenimiento, brindando nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo”, declaró Robert Iger, el director ejecutivo de The Walt Disney Company.

Según Iger, esta colaboración amplía “de manera reflexiva y responsable” el alcance de la narrativa de Disney mediante la IA generativa, “respetando y protegiendo a los creadores y sus obras”.

“Unir las historias y personajes icónicos de Disney con la tecnología innovadora de OpenAI pone la imaginación y la creatividad directamente en manos de los fans de Disney de maneras nunca antes vistas, brindándoles formas más enriquecedoras y personales de conectar con los personajes y las historias de Disney que tanto aman”, concluye.

Por su parte, Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, anotó en el comunicado que Disney es el “referente mundial en narración de historias” y que les “entusiasma” asociarse para que sus herramientas de IA “amplíen la forma en que las personas crean y disfrutan de contenido de calidad”.

“Este acuerdo demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable para promover la innovación que beneficia a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a nuevas y vastas audiencias”, añadió.