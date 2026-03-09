Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Will Oliver
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Will Oliver
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció este lunes que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo en zonas estratégicas.