Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, amenazó, la noche del lunes, con imponer aranceles del 200% sobre los vinos y champañas franceses como respuesta a la negativa de Emmanuel Macron a unirse a su “Consejo de Paz”.

“¿Dijo eso? Bueno, nadie lo quiere, porque pronto se quedará sin mandato. Voy a imponer aranceles del 200% a sus vinos y champañas, y él se unirá (al Consejo de Paz), pero no tiene por qué no hacerlo”, indicó Trump luego de ser consultados por periodistas en Washington sobre la negativa de Macro.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Trump justificó los aranceles como una medida que tiene como objetivo convencer a su homólogo francés de unirse al “Consejo de Paz”

Francia respondió que no tenía intención de dar un seguimiento favorable por el momento a la propuesta de unirse a dicho consejo.

El equipo de Macron indicó ante AFP, este martes, que las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles del 200% a vinos y champañas franceses son “inaceptables” e “ineficientes”.

MÁS INFORMACIÓN: Políticas comerciales de Estados Unidos continúan siendo un riesgo latente para las proyecciones mundiales

“Es una amenaza, en esta fase, inaceptable, de una brutalidad sin precedentes y, obviamente, que no puede permanecer sin una reacción no solo de Francia sino de toda la Unión Europea”, agregó la ministra de Agricultura Annie Genevard.