Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo que cree haber encontrado a su candidato para presidir la Reserva Federal (Fed), además indicó que hay personas que le impiden destituir a Jerome Powell, actual líder del banco central, informó Bloomberg Línea.

“Creo que ya sé a quién elegiré. Me encantaría deshacerme del que está ahí ahora mismo pero me lo impiden”, señaló Trump a los periodistas en el Despacho Oval este martes, sin especificar a quién se refería.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien lidera la búsqueda, ha dicho que ha reducido la lista de candidatos a los actuales gobernadores de la Reserva Federal, Christopher Waller y Michelle Bowman, el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett y el ejecutivo de BlackRock Inc., Rick Rieder.

“Tenemos algunos nombres sorprendentes y otros nombres comunes de los que todo el mundo habla. Y puede que optemos por los nombres comunes. De vez en cuando, está bien ser políticamente correcto”, agregó Trump.

El nuevo nombramiento sustituirá a Jerome Powell, a quien el mandatario estadounidense ha criticado repetidamente por su lentitud a la hora de bajar las tasas de interés. El mandato de Powell como presidente finaliza en mayo, pero su mandato como gobernador no concluirá hasta 2028.

Cabe precisar que Trump reiteró que le gustaría que Bessent asumiera el cargo en la Reserva Federal, pero que el secretario del Tesoro disfruta demasiado su papel en la administración que no pretende renunciar.

Es probable que el próximo presidente sea nombrado para un mandato de 14 años como gobernador de la Reserva Federal que comienza el 1 de febrero del 2026. Actualmente, el cargo lo ocupa Stephen Miran, quien se encuentra de baja sin sueldo del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.