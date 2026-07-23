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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, DC, el 23 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, DC, el 23 de julio de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 países y economías, justificándose en una investigación sobre “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”, una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington.

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