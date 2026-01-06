Donald Trump dice que Estados Unidos podría subsidiar los esfuerzos de las compañías energéticas para reconstruir la industria petrolera de Venezuela. En tanto, su administración busca convencer a las empresas de invertir en el país tras la captura de Nicolás Maduro, informó Bloomberg.

Trump señaló que el proyecto para que las compañías de la industria petrolera estadounidense expandan sus operaciones en el país podría estar en funcionamiento en menos de 18 meses, en una entrevista el lunes con NBC News.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero costará muchísimo dinero. Habrá que gastar una cantidad enorme de dinero y las compañías petroleras lo gastarán, y luego recibirán un reembolso de nosotros o de nuestros ingresos”, precisó.

Los comentarios de Trump subrayan la opinión de que las vastas reservas petroleras de Venezuela son fundamentales tanto para su recuperación como para los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Cuando se le consultó sobre si había hablado con altos ejecutivos de Exxon Mobil Corp., Chevron Corp. y ConocoPhillips, indicó que era “demasiado pronto”, para revelar si había tenido alguna conversación.

Además, Trump no detalló cuánto cree que costaría un esfuerzo para reconstruir y expandir la infraestructura petrolera de Venezuela. “Tener una Venezuela productora de petróleo es bueno para Estados Unidos”, agregó.

Asimismo, prevé que un aumento de los flujos de energía desde Venezuela ayudaría a reducir los precios del petróleo.