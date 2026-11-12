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Resumen

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Trump aseguró que “ahora que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien ha realizado un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre capaz de ocupar su lugar: Tim Cook, de Apple”. (Foto: AFP)
Trump aseguró que “ahora que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, quien ha realizado un trabajo fantástico, ha renunciado, solo hay un hombre capaz de ocupar su lugar: Tim Cook, de Apple”. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, debería sustituir a Jensen Huang, presidente de Nvidia, al frente de la compañía tras su dimisión.

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