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Resumen

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Destacados inversores, empleados de Nvidia o destacados ejecutivos tecnológicos como Elon Musk pidieron el retorno de Huang después de que dimitiera el pasado jueves con motivo de su relación extramatrimonial. Foto: EFE.
Destacados inversores, empleados de Nvidia o destacados ejecutivos tecnológicos como Elon Musk pidieron el retorno de Huang después de que dimitiera el pasado jueves con motivo de su relación extramatrimonial. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este lunes a favor de que el empresario Jensen Huang vuelva a dirigir al diseñador de chips Nvidia después de que dimitiera la semana pasada debido a la relación que mantuvo con una empresaria china que presuntamente colaboró con los servicios de inteligencia chinos.

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